Lái ô tô va chạm với nam sinh, nữ tài xế tuyên bố “con người không quan trọng”

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 11:20 AM (GMT+7)

Cán bộ công an đề nghị đưa nam sinh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì nữ tài xế yêu cầu phải giải quyết trước và nói “con người không quan trọng”.

Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh đi xe máy điện tranh cãi với 2 người phụ nữ sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Theo nội dung clip đăng tải, sau va chạm giao thông, chiếc xe máy điện của nam sinh nằm sát lề đường bên trái. Chiếc xe ô tô màu xanh của nữ tài xế đeo kính đen dừng giữa lòng đường Nguyễn Bình.

Sau đó, nam sinh và nữ tài xế xảy ra tranh cãi đúng sai. Người phụ nữ đeo kính đen đi ô tô liên tục to tiếng xưng hô mày tao với nam sinh.

Nam sinh viên cho rằng mình không sai, nên đã gọi điện báo công an. Quá trình nói chuyện nam sinh tỏ ra bị đau ở phần đầu gối nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực, xưng hô rất lễ phép với nữ tài xế. Lúc này một phụ nữ lớn tuổi đi cùng với nữ tài xế chỉ trích nam sinh viên là người không tử tế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đổng Quốc Bình có mặt giải quyết vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại đây, do xe ô tô nằm giữa đường gây ùn tắc cục bộ nên các chiến sĩ Công an phường Đổng Quốc Bình đã đề nghị nữ tài xế đánh xe ô tô gọn vào lề đường đồng thời đề nghị đưa cậu sinh viên bị ngã đi khám. Tuy nhiên, người phụ nữ đề nghị công an kiểm tra giấy tờ của nam sinh, phân xử xem ai đúng ai sai trước khi đưa nam sinh đi khám.

Vị cán bộ công an giải thích với nữ tài xế, sức khỏe nam sinh mới quan trọng và cần được đưa đi khám trước. Sau đó, nữ tài xế nhận sẽ trực tiếp đưa nam sinh viện đi khám nhưng đề nghị phải giữ nam sinh lại giải quyết vụ tai nạn trước.

“Con người mới quan trọng chị ạ”, vị cán bộ công an phường nói. Nghe vậy, nữ tài xế liền đáp “Tôi nhìn rồi, con người không quan trọng”.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã bày tỏ bức xúc trước phát ngôn của nữ tài xế. “Con người không quan trọng còn cái gì quan trọng nữa”, một người dân nói với nữ tài xế.

Trao đổi với PV sáng 4/5, lãnh đạo UBND phường Đổng Quốc Bình cho biết, sự việc trong clip xảy ra khoảng 14h30 ngày 3/5. Sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã đề nghị Công an phường kiểm tra xử lý. Hiện Công an phường đã chuyển Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra xử lý.

Lãnh đạo UBND phường Đổng Quốc Bình cũng cho biết, nam sinh đi xe máy điện không gặp vấn đề lớn về sức khỏe.