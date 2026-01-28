Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi bị khởi tố tội gì?

Ngày 28-1, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Bị can Trương Thị Bắc

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, cuối tháng 11-2025, bà H.Th.N. (82 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị đột quỵ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (TP Hà Nội) để chữa trị. Trong khoảng thời gian này, gia đình anh C. (con trai bà N.) biết Bắc nhận trông và chăm sóc người già bị bệnh tại bệnh viện.

Sau đó, gia đình anh C. đã thuê Bắc chăm sóc và trông bà N. trong khoảng thời gian bà nằm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và sau khi ra viện với giá 11 triệu đồng/tháng.

Từ giữa tháng 12-2025 đến nay, bà N. ra viện và điều trị bệnh tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc được Bắc chăm sóc sinh hoạt. Tối 10-1, anh C. thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của mẹ bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng.

Thấy nghi ngờ, anh C. đã kiểm tra camera và phát hiện từ ngày 6-1 đến 8-1, Bắc nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N..

Sau đó, anh C. đã đến trụ sở Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) trình báo sự việc.