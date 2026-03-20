Newsmax: Mỹ điều gấp tàu ​​chiến và 8.000 binh sĩ đến Trung Đông sớm hơn dự kiến

Một tàu chiến lớp USS Boxer chuẩn bị khởi hành đến Trung Đông. Ảnh: defense.gov

Theo thông tin của Newsmax, tổng quân số của các lực lượng này khoảng 8.000 quân nhân, bao gồm khoảng 4.000–5.000 lính thủy đánh bộ.

Họ đang tiến vào khu vực này trên 6 tàu đổ bộ, ngoài lính thủy đánh bộ, còn chở theo thiết bị để tiến hành các hoạt động từ biển.

Một số lực lượng đã lên đường đến khu vực này, bao gồm một nhóm trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, và một nhóm mới trên tàu USS Boxer sẽ khởi hành sớm hơn dự kiến. Thậm chí, kỳ nghỉ của các binh sĩ phục vụ trên tàu này cũng bị rút ngắn.

Hãng tin NBC News dẫn nguồn tin cho biết, Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 (MEU), gồm ít nhất 2.200 lính thủy đánh bộ, sẽ được triển khai trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer. Lữ đoàn này sẽ rời San Diego trong những ngày tới và có thể sẽ được hộ tống bởi một hoặc hai tàu khác.

Những ngày gần đây, giới truyền thông liên tục đưa tin rằng Nhà Trắng đang cân nhắc việc triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Nhà Trắng muốn tăng cường sự hiện diện quân sự để đảm bảo việc các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng không quân và hải quân dự kiến sẽ đóng vai trò chủ chốt, nhưng chính quyền Donald Trump không loại trừ khả năng đổ bộ quân sự lên bờ biển Iran.

Một chiến dịch tấn công vào đảo Kharg, nơi khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua, cũng đang được thảo luận. Các nguồn tin cho biết phương án kiểm soát hòn đảo thay vì phá hủy nó đang được xem xét, bất chấp những rủi ro cao liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Theo nguồn tin của Reuters, chính quyền đang thảo luận riêng về khả năng điều động lực lượng để giám sát các kho dự trữ uranium được làm giàu cao.

Giới phân tích cho rằng chiến dịch trên bộ của Mỹ trong khu vực chắc chắn sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn, từ các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và các cơ sở của Mỹ trong khu vực, đến việc đổ bộ với giá đắt sẽ giúp giải tỏa eo biển Hormuz ra sao.