Nữ công an tố nhân viên hàng không "chửi" trước, xúc phạm trẻ con

Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 13:00 PM (GMT+7)

Nữ công an cho rằng, nhân viên sân bay gây khó dễ cho bản thân bà và có lời lẽ chưa chuẩn mực, xúc phạm đến con gái 3 tuổi của bà.

Nữ công an làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất Sự kiện:

Hình ảnh nữ hành khách làm loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất được ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Sáng 23/8, bà Lê Thị Hiền (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội), hiện đang công tác tại Tổ tổng hợp Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Đống Đa thừa nhận người phụ nữ trong clip to tiếng với nhân viên hàng không chính là mình. Bà Hiền cũng cho rằng, clip xuất hiện trên mạng xã hội đã được cắt, không thể hiện được hết nội dung sự việc.

Bà Hiền kể lại, ngày 11/8 khi vào check in vé máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) để ra Hà Nội, bà Hiền có bế theo con gái hơn 3 tuổi. Khi bà Hiền đến quầy lễ tân để check in, con gái của bà có ngó đầu vào máy tính của nhân viên check in thì ngay lập tức cô này có lời nói thiếu tế nhị với con tôi.

“Sau đó, tôi bế con ra nhưng cháu đang ốm nên cứ ôm chân mẹ. Sau đó, tôi lại bế cháu lên và cháu lại dòm đầu vào máy tính lần thứ 2. Lúc này, cô nhân viên này lại có thái độ không đúng mực, nhưng tôi không nói gì và đặt con xuống. Đến lần thứ 3, tôi mới nói chuyện với cô ấy là nếu còn ghế trên đầu thì cho cháu ngồi vì cháu đang ốm nhưng cô ấy nói chỉ còn hàng thứ 35, đi được thì đi không đi được thì thôi. Lúc này tôi nói đồng ý, ngồi hàng ghế đó cũng được”, bà Hiền thuật lại.

Theo bà Hiền, theo quy định của hàng không, từ 1/8 thì hành khách được gửi 23 kg/1 kiện, nhưng cô nhân viên tại quầy check in không hướng dẫn bà ra đóng thành 1 kiện hay như thế nào mà cô ấy bảo chỉ được 20kg.

"Nhà tôi đi 3 vé, cô ấy chỉ cho 60kg. Tôi có thừa ra 3kg hành lý, tôi trình bày với cô ý rằng, linh động cho tôi gửi hoặc tách vé ra để gửi. Nhưng lúc này cô nhân viên này ghé tai vào nói tục với tôi rằng: “Đ** bao giờ tao cho mày gửi hành lý. Lúc đó tôi mới nổi khùng lên và nói rằng: Thế thì trả vé cho tao.

Tiếp đó, nhân viên check in gọi an ninh cảng vụ ra. Khi an ninh ra, có hỏi lý do và tôi có nói là có thừa ra 3kg và linh động cho tôi gửi, nhưng cô nhân viên này tiếp tục nói: “Không bao giờ được, đi được thì đi, không đi được thì thôi”, bà Hiền nói.

Bà Hiền kể, sau đó, bà nói lại với cô nhân viên rằng: “Sao bọn em vô cảm vậy, tay tôi xách đầy hành lý, lại bế con không may ngã thì như thế nào. Lúc đó, cô nhân viên áo trắng tiếp tục nói: Con chị ngã tôi không quan tâm, ngã là việc của nhà chị. Chính vì thế tôi mới phát ngôn ra câu: Chúng mày sống như thế à”.

Vẫn theo lời kể của bà Hiền, sau khi giải quyết xong ở quầy vé, bà Hiền cùng con và 1 người thân nữa đến cửa an ninh, khi qua cửa thì 3 cuống vé bị mất. Thắc mắc với nhân viên thì được hướng dẫn chạy xuống quầy xin cuống vé.

“Lúc đó tôi thái độ vẫn bình thường, nhưng nhân viên ở đây nói tôi bị cấm bay và đề nghị xuống cảng vụ hàng không làm việc. Tôi mới hỏi sao lại cấm bay và họ trả lời phải xuống Cảng vụ hàng không để lấy cuống vé. Nghe nói vậy tôi xuống Cảng vụ hàng không, nhưng vừa bế con đến cảng vụ hàng không thì họ đóng sập cửa lại, nhốt tôi ở đây. Như vậy là họ lừa tôi xuống để giữ tôi lại”, bà Hiền nói.

Bà Hiền cho hay, bà cùng con gái bị giữ lại 3 tiếng, trong khi con gái bà Hiền đang bị ốm và muốn xin ra ngoài để cho con ăn. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh ở đây không đồng ý, đó là lý do bà chống đối, có lời lẽ khiếm nhã.

Bà Hiền xô đẩy nhân viên an ninh tại sân bay. Ảnh cắt từ clip

“Khi con tôi đói khóc, tôi bảo cho ra ngoài mà họ ngáng đường tôi. Lúc đó tôi bức xúc quá nên xô đẩy và phản kháng, chứ tôi đang có con nhỏ theo cùng làm sao đánh họ được. Trong khi ở đó có gần 20 nhân viên an ninh là nam giới, một mình tôi đánh sao được. Sau đó tôi phải gọi người nhà đến, khi có mặt người nhà ở đó họ mới không dám làm gì nữa. Họ nói với người nhà tôi rằng, đưa tôi và con vào đây là vì lúc đó tinh thần tôi không ổn định nên mới dừng bay”, bà Hiền kể thêm.

Nữ công an cho rằng, nữ nhân viên ở sân bay có những hành vi lời nói không tôn trọng khách hàng, trẻ nhỏ và có những hành động không thể chấp nhận được nên bà mới “khùng lên”, chứ không có chuyện tự nhiên bà hành động như vậy. Còn clip xuất hiện trên mạng chỉ là một phần rất nhỏ, không thể hiện được cả câu chuyện.

Đối với những hành động và lời nói khiếm nhã tại cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, bà Hiền thừa nhận: “Khi đó tôi không làm chủ được bản thân do quá bức xúc, chứ tôi không có ý định tấn công hay gây mất trật tự gì cả. Ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được, không có lửa thì làm sao có khói".

Trước đó, tối 22/3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình một khách nữ chửi bới thậm tệ nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, Cảng vụ hàng không miền Nam đã có quyết định xử phạt nữ hành khách này 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng.