Nóng trong tuần: ​​​​​​​"Hố tử thần" lan rộng 100m2 sau khi khoan giếng, 11 nhà dân phải di dời

Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu đồng xây nhà cho người nghèo​​​​​​​; "Hố tử thần" lan rộng 100m2 sau khi khoan giếng, 11 nhà dân phải di dời... là những tin nóng nhất tuần qua.

"Hố tử thần" lan rộng 100m2 sau khi khoan giếng, 11 nhà dân phải di dời

Vào khoảng 16h45 ngày 6/4, gia đình ông Đ.Đ.N. ở thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đào giếng. Trong lúc đào giếng, ông N. bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh. Sau đó, trước cửa nhà ông N. xuất hiện một hố sâu khoảng sâu 5m, và rộng khoảng 30m2. Toàn bộ vỉa hè trước cửa nhà đã sụt lún, cây lộc vừng cao khoảng 6m ở trước cửa và một chiếc máy khoan giếng cũng bị cuốn xuống hố.

Nhiều ngôi nhà bị sụt lún phía trước cửa.

Sau đó, “hố tử thần” tiếp tục lan rộng ra khoảng 50m2. Sau 4 ngày xuất hiện, phần diện tích khu vực hố sụt lún tăng lên do xuất hiện mưa lớn. Theo số liệu đo đạc mới nhất, chiều dài của hố là 17,2m, còn chiều rộng 8m, diện tích rơi vào khoảng hơn 100m2.

Hiện chính quyền đã di dời được 11 hộ dân bên dãy xảy ra “hố tử thần” đến nơi ở khác và phong tỏa đoạn đường tỉnh lộ 419, dài khoảng 100m, qua khu vực "hố tử thần" này.

Ôtô đâm điên cuồng vào hàng loạt xe máy và một xe tải, 7 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h30 ngày 9/4, vào thời điểm này ôtô BKS 92A- 183.25 khi chạy qua xã Đại An (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thì tông liên tiếp vào nhiều đi xe máy.

Hậu quả, 2 người chết, 5 người bị thương. Tại hiện trường, ôtô lao lên vỉa hè, nhiều xe máy nằm trên đường, 1 xe mắc kẹt dưới gầm xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn

Người lái chiếc ôtô gây ra vụ tai nạn là Châu Văn Ánh (SN 1975; ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đã đến công an tự thú. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/ 1 lít khí thở, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe. Công an đang tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu đồng xây nhà cho người nghèo

Sáng 10/4, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng bức thư cho rằng huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP Châu Đốc chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại số tiền 106 triệu đồng đã chuyển trước đó.

Chiều 10/4, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nam Trà My, cho biết đã liên hệ với ông Đoàn Ngọc Hải để giải thích.

Bà Huệ khẳng định từ khi tiếp nhận tiền đến nay, chưa hề nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào từ ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu thông tin về tình hình xây nhà ở cho người nghèo. Bản thân bà không kết bạn Facebook với ông Đoàn Ngọc Hải nên không nắm được thông tin cũng như lời nhắc nhở của ông. Nếu biết thì huyện đã sớm báo cáo lại tình hình cho ông Hải và mọi người được rõ.

Cũng trong chiều 10/4, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định bà Huệ nói rằng ngoài cuộc gọi duy nhất bà điện cho ông để xác nhận danh tính của bà và gửi số tài khoản của ban cứu trợ huyện ra, 2 người không có nhắn tin, trao đổi là không đúng. Ông Hải mong nhận lại ngay 106 triệu đồng từ Nam Trà My càng sớm càng tốt để tiến hành xây dựng 1 căn nhà 120 triệu ở thành phố Hội An - Quảng Nam cho 3 người bị tâm thần tại nơi đây.

Hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải bên người nghèo

Ngày 11/4, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, nếu huyện Nam Trà My sai phải xin lỗi, không sai thì xin ý kiến người dân để trả lại tiền, không thể chấp nhận việc lợi dụng hoạt động từ thiện để xây dựng hình ảnh cá nhân.

Cũng trong ngày 10/4, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, số tiền ông Hải ủng hộ đã được đưa quỹ chung do Ủy ban MTTQ TP quản lý. Do năm 2019 đến nay không có hộ nghèo, mà chỉ có số ít hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 2020, TP Châu Đốc tiếp tục giảm thêm 202 hộ cận nghèo.

Tìm được người bố đứng tên trong giấy khai sinh của hai bé bị bỏ rơi trên đê

Liên quan tới vụ việc hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê trong trời giá rét, ngày 7/4, ông Nguyễn Tấn Phát – Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh được ông Đào Mạnh Cường (người đứng tên bố trên giấy khai sinh) của hai cháu.

Hai chị em bị bỏ rơi ngoài trời lạnh ở Hà Nội

Nếu người bố này đồng ý cho nhận nuôi sẽ phải nhập khẩu 2 cháu về rồi bà Bích làm thủ tục nhận con nuôi, tách khẩu, chuyển sang nhà bà Bích. Năng lực và tâm huyết bà Bích có đủ điều kiện để nuôi 2 cháu bé. Còn người bố không nhận 2 cháu thì phải ra toà chấm dứt quyền làm bố.

Nếu không nhập khẩu được cho 2 cháu bé buộc chính quyền phải đưa 2 cháu về trung tâm bảo trợ xã hội.

