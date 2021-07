Nóng trong tuần: Cô gái 22 tuổi bị rắn cạp nia cắn tử vong trong phòng ngủ

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 20:22 PM (GMT+7)

Cô gái 22 tuổi bị rắn cạp nia cắn tử vong trong phòng ngủ; Cách chức Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam... là những tin nóng nhất tuần qua.

Cô gái 22 tuổi bị rắn cạp nia cắn tử vong trong phòng ngủ

Nạn nhân là chị NTL (22 tuổi, trú làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Theo người thân của chị L., hơn 2 giờ sáng ngày 3/7 chị L. đang ngủ ở lầu 2 thì bị rắn bò vào cắn trúng cổ và tay. Chị la lên báo hiệu cho người nhà biết, gia đình tìm cách sơ cứu cho chị và đập rắn để đề phòng rắn cắn tiếp người khác.

Thời điểm xảy ra sự việc thời tiết nóng, phòng ngủ của chị L. có bật điều hòa nhiệt độ.

Con rắn độc cắn chị L.

Chị L. có ba vết rắn cắn trên tay và cổ được đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Do độc tố phát tán nhanh, sức khỏe yếu, nạn nhân được chuyển tuyến đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu tại Khoa chống độc và Khoa hồi sức cấp cứu. Không may chị đã không qua khỏi vào ngày 8/7.

Cách chức Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam

Chiều 6/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Hội nghị Trung ương lần thứ 3, khóa XIII - Ảnh: VPG

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Tường cao 2m bất ngờ đổ sập, hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè bị đè bẹp

Vào khoảng 3h sáng ngày 8/7, tại ngõ 245 Mai Dịch, một bức tường cao khoảng hơn 2m, dài khoảng hơn 30m bất ngờ đổ sập, đè lên hơn 12 xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Sự việc không gây thương vong về người.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Bức tường này là vách ngăn giữa Trường mầm non Mai Dịch và ngõ 245, do nhà nước xây. Sự việc trên xảy ra là do ảnh hưởng của mưa gió.

TP.HCM giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h 9/7

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 5/7 đến 11/7) tăng 8781 ca nhiễm. Trong đó, ngày 11/7 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 1945 ca nhiễm trong nước, đây là con số kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại Việt Nam. Trong tuần vừa qua có 26 ca tử vong liên quan tới COVID-19.

Tại Tiền Giang, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Mỹ Tho, ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Đây là vụ án liên quan đến ổ dịch COVID-19 khởi phát từ khu phố 2 (phường 10, TP Mỹ Tho) khi BN17040 và BN17041 là 2 ca F0 đầu tiên được phát hiện vào ngày 24/6.

Tại Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng từ 12 giờ trưa 7/7, áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người từ TP.HCM về Hải Phòng. Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ TP, từ 12 giờ trưa 8/7, lực lượng chức năng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng năm ngày được vào TP.

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Từ 18h ngày 8/7, tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, kể từ 0h ngày 8/7, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 14 tỉnh (thành phố) và ngược lại.

Tại TPHCM, thực hiện Chỉ thị 16, người dân TP HCM được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; tạm dừng hoạt động bán vé số; tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9/7; dừng hoạt động xe công nghệ.

Đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng.

Tạm dừng chạy đôi tàu SE3/SE4 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn ngày 8/7 và từ ngày 10/7 đến ngày 23/7.

Tại Đà Nẵng, từ 4h30 ngày 10/7, TP Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại sau chuỗi ngày dài tạm dừng hoạt động tắm biển để phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanco-gai-22-tuoi-bi-ran-cap-nia-can-tu-vong-trong-phong-ngu-50202...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanco-gai-22-tuoi-bi-ran-cap-nia-can-tu-vong-trong-phong-ngu-50202111720232666.htm