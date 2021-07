Tin tức 24h qua: Rắn cạp nia bò vào phòng ngủ, cắn cô gái 22 tuổi tử vong

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Rắn cạp nia bò vào phòng ngủ, cắn cô gái 22 tuổi tử vong; Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong chiếc giỏ kèm lá thư ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Rắn cạp nia bò vào phòng ngủ, cắn cô gái 22 tuổi tử vong

Nạn nhân là chị NTL (22 tuổi, trú làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Theo người thân của chị L., hơn 2 giờ sáng ngày 3/7 chị L. đang ngủ ở lầu 2 thì bị rắn bò vào cắn trúng cổ và tay. Chị la lên báo hiệu cho người nhà biết, gia đình tìm cách sơ cứu cho chị và đập rắn để đề phòng rắn cắn tiếp người khác.

Thời điểm xảy ra sự việc thời tiết nóng, phòng ngủ của chị L. có bật điều hòa nhiệt độ.

Con rắn độc cắn chị L.

Chị L. có ba vết rắn cắn trên tay và cổ được đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Do độc tố phát tán nhanh, sức khỏe yếu, nạn nhân được chuyển tuyến đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu tại Khoa chống độc và Khoa hồi sức cấp cứu. Không may chị đã không qua khỏi vào ngày 8/7.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong chiếc giỏ kèm lá thư

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/7, chị N.H.T., trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An phát hiện một giỏ quần áo được để bên đường gần cổng nhà mình. Tò mò, chị H. mở chiếc giỏ xem thì phát hiện bên trong có 1 cháu bé khoảng 10 ngày tuổi.

Cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại trạm y tế xã - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

cháu bé cân nặng 3,2 kg, mặc áo phông trắng viền xanh, quấn 1 khăn bông trắng, viền xanh; bên cạnh cháu là một túi nhỏ đựng bình pha sữa, một số bộ quần áo sơ sinh, bỉm và tã lót, kèm một bức thư ngắn do người mẹ để lại với nội dung: "Nhờ gia đình nuôi cháu. Mẹ mong con hạnh phúc, bình an. Yêu con, mẹ xin lỗi con".

Hiện cháu bé đã được đưa đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc. Xã cũng thông báo rộng rãi, nếu trong trong vòng 1 tuần không ai đến nhận, địa phương sẽ làm các thủ tục để cháu bé được nhận nuôi.

Mưa lớn, khiến lũ tại nhiều nơi tại Lâm Đồng lên cao

Suốt từ ngày 8/7 đến nay (9/7), mưa lớn xảy ra nhiều nơi tại Lâm Đông đã khiến lũ trên sông Cam Ly lên nhanh. Tại trạm đo Thanh Bình, lúc 9h sáng nay, mực lũ vượt trên báo động 3 là 0,75 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đến chiều 9/7, đỉnh lũ trên sông này khả năng vượt trên báo động 3 là 1,25 m và tương đương đỉnh lũ lịch sử. Sạt lở, ngập cục bộ nguy cơ xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông Cam Ly thuộc TP Đà Lạt; huyện Lâm Hà; đặc biệt tại thôn Kim Phát (xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng).

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực ngập sâu, nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Đáng lưu ý, khu dân cư xã Bình Thạnh đã bị ngập từ ngày 8/7. Ngành chức năng cần đảm bảo cuộc sống cho người dân và yêu cầu tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi sơ tán.

TPHCM đến lấy mẫu tại nhà, tách F0 ra khỏi cộng đồng

Ngày 9/7, Bộ Y tế công bố 1616 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 26010 ca.

Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 5 ca tử vong ở TP.HCM và Đồng Tháp. Đây là ca tử vong thứ 106, 107, 108, 109, 110 do liên quan đến dịch COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 71, 72, 73, 74, 75 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Tại Hà Nội, liên quan đến trường hợp nam kỹ sư dương tính với SARS-CoV-2, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm thời phong tỏa 3 căn hộ 10, 12 và 14 ngõ 36/521, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2. Đối với quán cơm số 73, ngõ 145, lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa, lấy mẫu xét nghiệm cho những người trong quán cơm.

Tại TPHCM, UBND TP.HCM vừa gửi văn bản khẩn đến các sở, ngành và UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện để giải quyết khó khăn cho người dân khi dịch vụ ăn uống tạm ngừng hoạt động 15 ngày.

TP HCM sẽ tổ chức đến từng hộ gia đình, từng nhà lấy mẫu và tùy theo tình hình ở khu vực đó mà lãnh đạo địa phương quyết định.

Tại Hưng Yên, yêu cầu người từ TP HCM, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch về địa bàn thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly tại nhà 21 ngày, phải có biển báo "Điểm cách ly y tế tại nhà" trước nhà.

