Hà Nội: Bức tường đổ sập, đè hàng loạt ô tô trên vỉa hè

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 13:22 PM (GMT+7)

Một bức tường bất ngờ đổ sập lúc rạng sáng nay, đè lên 12 ô tô đang đỗ trên vỉa hè.

Sáng 8/7, lãnh đạo Công an phường Mai Dịch (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, tại ngõ 245 Mai Dịch, một bức tường cao khoảng hơn 2m, dài khoảng hơn 30m bất ngờ đổ sập, đè lên hơn 12 xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè.

Sự việc may mắn không gây thương vong về người.

Lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết, bức tường này là vách ngăn giữa Trường mầm non Mai Dịch và ngõ 245, do nhà nước xây. Sự việc trên xảy ra là do ảnh hưởng của mưa gió. Hiện UBND phường đang giải quyết sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Bức tường đổ sập đè lên 12 ô tô đỗ trên vỉa hè

Bức tường bị đổ dài khoảng hơn 30m

Sự việc khiến phần đầu của những chiếc xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị hư hỏng

Có 12 xe ô tô bị thiệt hại sau vụ việc

Sự việc không gây thương vong về người

Hiện sự việc đang được lực lượng chức năng giải quyết

