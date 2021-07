Đang ngủ, cô gái bị rắn cạp nia bò vào phòng cắn tử vong

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 08:06 AM (GMT+7)

Bị rắn cắn, cô gái la lên để mọi người trong nhà phòng tránh và đưa mình đi cấp cứu, sau đó cô đã không qua khỏi.

Chiều 8-7, cán bộ UBND xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng, một người dân bị rắn cạp nia cắn dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là chị NTL (22 tuổi, trú làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm).

Theo người thân của chị L., hơn 2 giờ sáng ngày 3-7 chị L. đang ngủ ở lầu 2 thì bị rắn bò vào cắn trúng cổ và tay. Chị la lên báo hiệu cho người nhà biết, gia đình tìm cách sơ cứu cho chị và đập rắn để đề phòng rắn cắn tiếp người khác.

Con rắn độc cắn chị L.

Thời điểm xảy ra sự việc thời tiết nóng, phòng ngủ của chị L. có bật điều hòa nhiệt độ.

Ngay trong đêm, chị L. được đưa đi đến BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu với ba vết rắn cắn trên tay và cổ, phải thở máy.

Sáng hôm sau, do độc tố phát tán nhanh, sức khỏe yếu, chị được chuyển tuyến đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu tại Khoa chống độc và Khoa hồi sức cấp cứu. Không may chị đã không qua khỏi vào ngày 8-7.

Nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/dang-ngu-co-gai-bi-ran-cap-nia-bo-vao-phong-can-tu-vong-999092.htmlNguồn: https://plo.vn/suc-khoe/dang-ngu-co-gai-bi-ran-cap-nia-bo-vao-phong-can-tu-vong-999092.html