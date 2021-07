Nóng trong tuần: Người đàn ông dừng xe chạy đến đỡ bé gái đang treo lơ lửng trên lan can tầng 2

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 20:22 PM (GMT+7)

Người đàn ông dừng xe chạy đến đỡ bé gái đang treo lơ lửng trên lan can tầng 2; TP.HCM đổi chiến lược chống dịch COVID-19... là những tin nóng nhất tuần qua.

Người đàn ông dừng xe chạy đến đỡ bé gái đang treo lơ lửng trên lan can tầng 2

Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một bé gái rơi từ lan can tầng 2 của căn nhà số 50 đường Trần Quang Khải, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, bên đường xuống. Rất may, cháu bé đã được anh Lương Thanh Hà ở Nam Định đỡ kịp. Thời điểm xảy ra lúc bố mẹ cháu bé không có nhà.

Anh Hà người đã cứu bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường

Ngày 30/6, anh Hà kể lại giây phút đỡ cháu bé rơi từ tầng 2 xuống đường. Theo anh Hà, sáng 29/6, anh đạp xe đi đổ bê tông về qua đường Trần Quang Khải thì phát hiện một cháu bé đang lơ lửng ở lan can tầng 2 một ngôi nhà. Ngay sau đó, anh xuống xe, tri hô hàng xóm ra cứu giúp.

Anh Hà cũng cho biết, khi anh đỡ được cháu bé, cháu hoảng sợ và khóc rất nhiều. Sau đó, anh kiểm tra thấy cháu bé không bị thương nên đã trao cháu bé cho người dân ở đấy rồi đi về.

Sáng 30/6, gia đình cháu bé cũng đèo cháu đến nhà anh để cảm ơn. Anh Hà cho rằng, việc làm của anh xuất phát từ tâm chứ không phải anh làm để được trả ơn.

Bé trai 5 tuổi tử vong khi rơi từ tầng 11 chung cư

Vào khoảng 10h5 ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cháu bé B.P.L, 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 toà A1 chung cư Vinaconex 1, phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội)

Ngay sau đó, nhân viên này đã dẫn cháu bé xuống tầng 1 toà A1, tại đây lễ tân đã gọi điện cho bố cháu bé tại căn hộ trên tầng 11 xuống đón cháu lên nhà.

Chung cư nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, đến 10h45 bố cháu bé lại để con ở tầng 11 để xuống tầng 6 họp với nhân viên. Đến khoảng 11h bố cháu bé chạy xuống tầng 1 hô hoán con bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3.

Sau đó, ban quản lý tòa nhà đã hỗ trợ đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, gia đình cháu bé mới chuyển đến chung cư ở khoảng 1 tuần.

Khóc nhiều, trẻ 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng

Trên mạng xã hội Facbeook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một bé trai 1 tuổi gửi tại một trường mầm non tư thục ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị "cô giáo" nhét giẻ vào miệng. Video quay cảnh cháu bé đang khóc lóc giãy giụa trong tình trạng miệng bị nhét giẻ, tay thì bị một người phụ nữ giữ chặt.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã triệu tập Lê Thị Lành (tên thường gọi là Lý, SN 2002, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Lành là người nhét giẻ vào miệng bé trai), Lê Thị Hương Giang (SN 1988, ở tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là chủ Lớp mầm non độc lập Sao Việt), Tạ Duy Hải (SN 1983, chồng Giang) và chị V.D.L (sinh năm 2003, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, giáo viên Lớp mầm non độc lập Sao Việt, là người quay clip bé trai bị nhét giẻ vào miệng).

Lành là em ruột của Lê Thị Hương Giang (chủ cơ sở mầm non) và ở tại cơ sở nên thường xuyên giúp chị việc trông coi trẻ. Tại cơ quan điều tra Lành khai nhận, ngày 6/4/2021, do cháu N. khóc nhiều, Lành đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N. không cho cháu khóc tiếp.

TP.HCM đổi chiến lược chống dịch COVID-19

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 28/6 đến 4/7) tăng 3892 ca nhiễm. Trong đó, ngày 3/7 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 913 ca, đây là con số kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại Việt Nam. Trong tuần vừa qua có 10 ca tử vong liên quan tới COVID-19.

Ngày 29/6, Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vắc-xin Moderna cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Quảng Ngãi, từ 0 giờ ngày 29/6, toàn thành phố Quảng Ngãi sẽ phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng ngừa dịch COVID-19.

Tại Bắc Giang, do tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, từ 6h ngày 28/6, các huyện Hiệp Hòa, Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) sẽ chuyển đổi trạng thái giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 19.

Tại TPHCM, chiều 30/6, đội tuyển Việt Nam lần lượt rời điểm cách ly y tế tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

Bên cạnh đó, trong những ngày qua, số ca mắc mới liên tục nằm ở mức 3 con số, về việc khoanh vùng, Thành phố sẽ xác định khu vực khoanh vùng trong 01 giờ hoặc sớm hơn nữa ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm COVID-19. Đồng thời, những người tiếp xúc với F0 sẽ được phân loại mức độ nguy cơ tiếp xúc, từ đó sẽ lên phương án xử lý thích hợp.

Tại Bình Định, từ 0h ngày 4/7 thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã Hoài Nhơn theo Chỉ thị 15. Riêng tại các phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo và Bồng Sơn của thị xã Hoài Nhơn sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại Bình Phước, bắt đầu từ 12 giờ ngày 1/7, toàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

