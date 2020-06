Nóng trong tuần: Tiền điện tăng đột biến 90 triệu đồng/tháng là do... trời mưa

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Tiền điện tăng đột biến 90 triệu đồng/ tháng là do trời mưa; Trục vớt quả bom "khủng" cách chân cầu Long Biên 800m... là những tin nóng nhất tuần qua.

Tiền điện tăng đột biến 90 triệu đồng/ tháng là do... trời mưa

Ngày 26/6, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra về đo lường tại Chi nhánh Điện lực Vân Đồn (Công ty Điện lực Quảng Ninh).

Tại buổi kiểm tra, Điện lực Vân Đồn đã cung cấp cho đoàn hồ sơ của 6 khách hàng khiếu nại về chỉ số công tơ do “nghi ngờ” ghi sai và tiền điện tăng cao không rõ nguyên nhân từ Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc. Trong đó, trường hợp bà Đào Thị Gái (thôn 7, xã Hạ Long) có hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến lên tới gần 90 triệu đồng.

Nhân viên điện lực ghi chỉ số công tơ

Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xác suất 14 công tơ 1 pha treo trên lưới, lấy mẫu 10 công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng và điện tử để kiểm tra sai số tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

“Kết quả kiểm tra cho thấy, công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử của gia đình bà Đào Thị Gái đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường. Điện lực Vân Đồn cũng có hồ sơ pháp lý đầy đủ trong hoạt động kinh doanh mua bán điện, đã thực hiện việc kiểm định các phương tiện đo theo quy định, đã lưu trữ đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định của các phương tiện đo.

Giải thích về sự sai lệch tiền điện lên đến 90 triệu đồng, Công ty Điện lực Quảng Ninh giải thích là do ngày chốt số điện, trời có mưa dông khiến thiết bị chốt chỉ số điện không đảm bảo tín hiệu dẫn đến kết quả đo không chính xác.

Cũng trong ngày 26/6, tại cuộc kiểm tra công tác ghi chỉ số công tơ, lập hóa đơn tiền điện tại một số quận, huyện ở Hà Nội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Ban kinh doanh EVN, cho biết quy trình ghi chỉ số điện, lập hóa đơn, tính tiền điện, thu tiền điện được thống nhất trong toàn tập đoàn. Ông Dũng khẳng định nếu công nhân ghi sai chỉ số điện sẽ bị xử lý kỷ luật, thậm chí lãnh đạo quản lý trực tiếp công nhân đó cũng sẽ bị kỷ luật.

Trưởng Ban kinh doanh EVN nhấn mạnh nếu ghi sai số, họ bị kỷ luật, việc đó là có hại chứ không có lợi cho họ.

Nữ Thiếu tướng Công an Bùi Tuyết Minh thôi giữ chức Giám đốc Công an sau 9 năm

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ ngày 1/7/2020.

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh thăm hỏi người dân (ảnh Báo CAND).

Như vậy Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh đã thôi Giám đốc Công an tỉnh sau 9 năm giữ chức vụ này. Bà là nữ Giám đốc Công an đầu tiên và là nữ Giám đốc Công an duy nhất tính đến thời điểm này. Ngoài ra, bà còn là nữ sỹ quan Công an được phong hàm Thiếu tướng đầu tiên.

Trong sự nghiệp gần 40 năm công tác trong ngành Công an, bà có gần 7 năm giữ chức Phó Giám đốc và 9 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đây là điều rất đáng nể trọng, nhất là đối với một phụ nữ.

Trục vớt quả bom "khủng" cách chân cầu Long Biên 800m

Chiều 22/6, Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên và Bộ tư lệnh Quân khu thủ đô đã trực tiếp trục vớt, di dời quả bom ở sông Hồng gần khu vực cầu Long Biên.

Quả bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m về phía thượng lưu sông Hồng. Khu vực trên có hai luồng chạy tàu, gồm luồng bờ trái và bờ phải sông Hồng.

Quả bom có chiều dài 2,2m, đường kính khoảng 30 cm được trục vớt lên bờ

Ông Nguyễn Công Minh, Chi cục trưởng Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, quả bom này có chiều dài 2,2m, đường kính khoảng 30 cm, nằm sâu 2m tại km 183+800, cách tim luồng chạy tàu khoảng 30m, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Ngay trong đêm 22/6, quả bom này đã được đưa đi để hủy nổ ở Trường bắn quốc gia TB1, thuộc Quân khu 1 (tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, chiều 18/6, Chi cục trưởng Đường thủy nội địa phía Bắc, cho biết, đơn vị nhận được thông tin của người dân làm nghề thuyền chài trên sông Hồng thông báo về vật thể nghi bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m.

Đơn vị đã cử người đến kiểm tra và đóng luồng chạy tàu Tứ Liên - Trung Hà đoạn qua cầu Long Biên trên tuyến sông Hồng để đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại.

Truy tìm người hack Facebook cầu thủ Quang Hải

Sáng 23/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cuộc hội thoại qua tin nhắn Facebook được cho là của Quang Hải nhắn tin với một người bạn thân. Trong câu chuyện riêng tư này, có một số vấn đề nhạy cảm đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Quang Hải trong buổi tập luyện cùng Câu lạc bộ chiều 23/6 vừa qua.

Sau khi đoạn clip trên xuất hiện, Quang Hải đã có phản ứng trên trang cá nhân bằng bài viết có nội dung: "Sáng nay Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề, Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này, hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là 1 hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật, qua rắc rối trên Hải cũng mong các bạn nên cẩn trọng hơn với những điều tưởng như là riêng tư của chúng ta cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải!".

Ngày 24/6, Quang Hải cho biết ngay sau khi bị hack Facebook, chiều 23/6, anh đã đến trụ sở Cục A05 trình báo, đề nghị cơ quan chức năng truy tìm kẻ gian đã xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự và nhân phẩm của mình.

Cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải và đang xác minh, làm rõ đối tượng hack Facebook cá nhân của nam cầu thủ này.

Bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xin thôi chức

Sáng 23/6, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Người lao động

Việc xin thôi chức của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng là theo nguyện vọng cá nhân, nhằm tạo điều kiện kiện toàn công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 10 sắp đến. Được biết chỉ còn hơn 3 tháng nữa (tháng 10/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Do mắc phải một số khuyết điểm trong quá trình điều hành chỉ đạo và công tác ở địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa bị T.Ư thi hành kỷ luật mức cảnh cáo.

Sáng 24/6, ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin về lý do gửi đơn xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu sớm (theo quy định đến tháng 9/2020) là nhằm tạo điều kiện để kiện toàn công tác nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức cuối năm nay.

Dự kiến ngày 12/7 sẽ đưa phi công người Anh trở về nước

Bộ Y tế cũng cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 28/6: đã 73 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam ghi nhận 355 ca nhiễm COVID-19.

Phi công người Anh được nhân viên y tế cho tắm nắng. (Ảnh: Thái Bình)

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã có đề nghị gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề nghị cho bệnh nhân phi công người Anh hồi hương trên chuyến bay ngày 12/7 của Vietnam Airlines đi Anh đón công dân Việt Nam, chuyến bay sẽ xuất phát từ Hà Nội.

Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, săn sóc vết thương loét và tăng cường dinh dưỡng. Bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để có thể đi lại an toàn khi di chuyển.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-tien-dien-tang-dot-bien-90-trieu-dong-thangla-do-troi-mua-5020...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-tien-dien-tang-dot-bien-90-trieu-dong-thangla-do-troi-mua-50202028619582488.htm