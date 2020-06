Quả bom “khủng” nặng 280kg trục vớt dưới chân cầu Long Biên được xử lý thế nào?

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã trục vớt thành công quả bom dưới chân cầu Long Biên và mang đi xử lý an toàn theo quy định.

Quả bom nặng khoảng 280kg dưới chân cầu Long Biên được trục vớt thành công.

Chiều 22/6, Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trục vớt thành công quả bom “khủng” ở sông Hồng, nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m.

Theo Đại tá Vũ Quốc Bình – Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, khi phát hiện bom sẽ có 2 cách xử lý. Trường hợp nếu quả bom còn mới mà việc tháo lắp an toàn thì sẽ tháo kíp nổ và bỏ thuốc nổ ra. Còn nếu, bom đã hoen rỉ, độ an toàn kém thì sẽ vận chuyển đến nơi xa trung tâm, đủ an toàn để kích nổ.

Đối với quả bom trục vớt dưới chân cầu Long Biên chiều 22/6, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin, ngay trong đêm 22/6, quả bom này đã được đưa đi để hủy nổ ở Trường bắn quốc gia TB1, thuộc Quân khu 1 (tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên, vào hồi 17h ngày 16/6, người dân đã phát hiện một quả bom tại Km183+800, bên bờ trái sông Hồng (cách cầu Long Biên khoảng 800m ở phía thượng lưu, luồng Tứ Liên-Trung Hà) thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Kết quả xác định hiện trạng từ phía cơ quan chức năng cho thấy, quả bom còn nguyên ngòi nổ đầu và đáy, không còn cánh đuôi, mức độ nguy hiểm cao. Quả bom có chiều dài khoảng 1,6m, đường kính khoảng 0,35m, nặng khoảng 280kg.

Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã chỉ đạo phường Ngọc Thụy tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường, phối hợp với Trạm quản lý đường sông số 6 (Phòng Công binh) khoanh vùng bảo vệ bảo đảm an toàn trong phạm vi bán kính 200m, đồng thời nghiêm cấm các trường hợp không có trách nhiệm vào khu vực.

Đây là lần thứ 2 người dân phát hiện bom dưới chân cầu Long Biên. Trước đó, cuối năm 2017, một quả bom dài 2,25 m, đường kính 50-60 cm cũng được phát hiện nằm cách mặt nước 5-6 m gần chân cầu Long Biên. Bom sau đó được trục vớt và tiêu hủy theo quy định.

