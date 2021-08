Nóng trong tuần: 2 vụ cháy xảy ra trong 1 tuần, 9 người tử vong

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 20:09 PM (GMT+7)

2 vụ cháy xảy ra trong 1 tuần, 9 người tử vong; Hà Nội tiếp tục cách ly toàn xã hội tới 6/9... là những tin nóng nhất tuần qua.

2 vụ cháy xảy ra trong 1 tuần, 9 người tử vong

Khoảng hơn 22 giờ khuya 18/8, một tiệm tạp hóa trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương phát ra nhiều tiếng nổ, sau đó phát hỏa. Căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng 120 mét vuông, thiết kế 1 trệt 1 gác. Thời điểm xảy ra cháy, 4 người ngủ tầng dưới, 1 người ngủ trên gác.

Ngay sau đó ngọn lửa được dập tắt. Cảnh sát tiến vào kiểm tra, tìm thấy trong nhà có 5 người đều đã bất tỉnh. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Trước đó, tại Hải Phòng xảy ra một vụ cháy nhà trong đêm khiến 4 người tử vong.

Vào lúc 19h56 ngày 15/8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong là vợ ông Hải, con gái và cháu ngoại ông Hải. Còn anh V.T.K (con rể ông Hải) tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Hải (chủ nhà) chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da ở cánh tay.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy

Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để lo tang lễ cho 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Chính quyền huyện Thuỷ Nguyên và xã Kiền Bái đã xuống thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tối qua gần 86 triệu đồng.

Ngày 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải để điều tra về tội vô ý làm chết người. Qua điều tra xác minh và từ khai nhận của ông Hải cho thấy, ông Hải chính là người đã gây ra vụ cháy nổ dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan điều tra không xử lý tiếp các cán bộ dưới quyền

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, trong vụ án vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, bị can Nguyễn Đức Chung xin chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo các đơn vị và các cá nhân thực hiện mua chế phẩm Redoxy 3C để phục vụ công tác thử nghiệm đối với 2 hợp đồng đầu (với trị giá khoảng 6,9 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Đức Chung

Còn các hợp đồng sau, ông Chung không nhận trách nhiệm với lý do đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí cho mua Redoxy 3C và giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP thực hiện.

Tuy nhiên, khi CQĐT xác định rõ phần thiệt hại, ông Chung xin chịu trách nhiệm và xin được liên hệ với gia đình thu xếp nộp số tiền này để khắc phục hậu quả và khẳng định, đây là việc làm vì cái chung, ông không chỉ đạo cấp dưới phải làm sai.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Chung cũng tha thiết đề nghị CQĐT xem xét không xử lý tiếp các cán bộ sở ngành và Công ty Thoát nước (cả cán bộ đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu); tạo điều kiện cho họ một cơ hội để công tác, gia đình yên ổn.

Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể xảy ra sớm

Nhận định về các tháng mùa đông năm 2021-2022 (từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhận định, thời tiết vẫn đang ở trạng thái trung tính ENSO nhưng sẽ nghiêng về pha lạnh La Nina cho tới những tháng đầu năm 2022.

Do đó, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm, từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021. Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 cũng có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 cho đến tháng 2/2022. Nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2020-2021.

Mùa đông năm nay dự báo có thể đến sớm và lạnh hơn năm 2020. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, mùa mưa năm 2021 có khả năng kết thúc muộn; trong mùa khô, nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nắng nóng còn xảy ra trong nửa cuối tháng 8/2021 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhưng cường độ không gay gắt.

Bên cạnh đó, do thời tiết nghiêng dần về pha lạnh La Nina nên từ nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7-9 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố trong vụ bán 32ha đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai

Ngày 20/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 9 bị can - cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 BLHS.

Cả 10 bị can bị đề nghị truy tố do liên quan tới sai phạm chuyển nhượng 32ha đất ở xã Phước Kiển, Nhà Bè và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) cho Cty Quốc Cường Gia Lai. Việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định gây thất thoát số tiền rất lớn cho nhà nước.

Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang

Phần ông Tất Thành Cang, theo Cơ quan ANĐT là tự ý chấp thuận cho cấp dưới thực hiện chuyển nhượng mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ở Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, ông Phan Thanh Tân (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy) là người ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Cty Tân Thuận chuyển nhượng cho Cty Quốc Cường Gia Lai.

Riêng ông Tất Thành Cang, Cơ quan An ninh điều tra xác định chưa đủ chứng cứ thể hiện liên quan Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, nên không có cơ sở xem xét.

Hà Nội tiếp tục cách ly toàn xã hội tới 6/9

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 16/8 đến 22/8) tăng 64.363 ca nhiễm. Trong đó, ngày 21/8 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 13.417 ca.

Tại TPHCM, Thủ tướng yêu cầu người dân TP.HCM tuyệt đối “ai ở đâu thì ở yên đó”, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường, trong thời gian ít nhất 2 tuần tới. Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho TP.HCM, TP tiến hành xét nghiệm toàn địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vaccine ở “vùng đỏ” và "vùng cam” theo hình thức đội tiêm vaccine di động đến tận nhà dân để tiêm.

Tại Hà Nội, tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

