NÓNG: Kết luận vụ học sinh ở Đà Nẵng hoảng loạn khi từ trường về nhà

Thứ Năm, ngày 06/10/2022 19:02 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng khẳng định việc học sinh lớp 1 bị bầm tím chân tay không phải do giáo viên chủ nhiệm hành hung học sinh như mạng xã hội đồn đoán.

Chiều 6-10, lãnh đạo UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chủ trì cuộc họp gồm 2 bên phụ huynh, công an phường và đại diện Phòng GD-ĐT quận Sơn Trà về việc cháu H. (học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh) bị bầm tím chân tay sau khi từ trường trở về nhà.

Vụ việc được xác định do hai học sinh cùng lớp ẩu đả, đánh nhau trong giờ nghỉ trưa

Kết thúc cuộc họp, ông Lê Từ Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang khẳng định nguyên nhân vụ việc không phải do giáo viên chủ nhiệm hành hung học sinh như mạng xã hội đồn đoán.

"Em này bị thương do bị bạn cùng lớp đánh trong lúc được kèm cặp, học thêm buổi trưa. Sự việc xảy ra từ chiều hôm qua (ngày 5-10). Em này chậm hơn các em học sinh trong lớp nên cô giáo chủ nhiệm giao em đó cho 1 em học sinh khác để kèm cặp thêm. Tuy nhiên, lớp 1 với nhau nên hiếu động, 2 em đã đánh nhau gây ra sự việc như trên" - lãnh đạo UBND phường Thọ Quang khẳng định.

Ông Lê Từ Hòa cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường đã đến trường nắm thông tin, yêu cầu cô giáo làm bản tường trình. Công an phường cũng đã xác minh, xuống nhà cả 2 em học sinh để tìm hiểu nguyên do. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 2 em học sinh này đánh nhau. Không có chuyện giáo viên chủ nhiệm hành hung con trẻ.

"Tôi đã đề nghị hiệu trưởng kiểm điểm vai trò giáo viên trong công tác quản lý lớp. Hiệu trưởng và ban giám hiệu rút kinh nghiệm trong việc quản lý giáo viên, cũng như là học sinh trong trường học. Kiểm điểm, phê bình nhắc nhở nghiêm túc tiếp thu và không để tái phạm" - ông Lê Từ Hòa thông tin với báo chí.

Sau cuộc họp, phụ huynh em H. thống nhất ý kiến với lãnh đạo phường Thọ Quang và đồng ý cho con tiếp tục theo học tại trường

Trả lời báo chí, chị H.N.T.H (trú phường Thọ Quang), phụ huynh cháu H., cho biết mình đồng tình với kết luận nêu trên của UBND phường Thọ Quang. Ban đầu, chị H. dự kiến cho con chuyển trường nhưng sau quá trình vận động thì đã thống nhất để con tiếp tục học tại trường Nguyễn Phan Vinh.

