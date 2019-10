Nóng trong tuần: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 20:17 PM (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở; Kẻ chủ mưu “đầu độc” nguồn nước sạch sông Đà là ai?;... là những tin nóng nhất tuần qua.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, đã tử vong “do tai nạn”. Ông từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019.

Một nguồn tin khác cho biết, Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà tại trụ sở Bộ GD&ĐT.

Lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An được tổ chức từ 12 giờ đến 14 giờ 30, lễ truy điệu từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 ngày 21-10 (tức 23-9 âm lịch), tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức.

Theo đó, Trưởng ban là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Phó trưởng ban là Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ.

Ông Lê Hải An là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây.

Ông Lê Hải An nhiều năm giữ vai trò trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên. Ông là kỹ sư địa vật lý tại Đại học Thăm dò địa chất Matxcơva, CHLB Nga, Thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei, Tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot - Watt, Vương quốc Anh...

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ-Địa chất, bắt đầu từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí.

Tháng 11/2018, khi đang là hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất thì ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách bậc giáo dục Đại học. Đến tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Kẻ chủ mưu “đầu độc” nguồn nước sạch sông Đà là ai?

Lý Đình Vũ được xem là kẻ chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà đã ra cơ quan công an đầu thú - Ảnh: Báo CAND

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được đối tượng Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Vũ được cho là kẻ "chủ mưu" cùng với 2 nghi phạm đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ hình sự để điều tra liên quan đến vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, biết không thể thoát, đối tượng Vũ xin ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ khai có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải.

Trước đó, công an tạm giữ đồng phạm của Vũ, gồm Nguyễn Chương Đại (25 tuổi) và Hoàng Văn Thám (33 tuổi). Hai người này khai ngày 6/10, họ được Vũ thuê lái ôtô vượt hơn 100 km từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để lấy chất thải bơm vào 10 thùng chứa với tổng dung tích khoảng 10 m3.

Ngày 8/10, Vũ và 2 đồng phạm sử dụng 2 phương tiện trên chở chất thải từ nơi gửi đến xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (cách nhau gần 90 km) rồi xả chất thải, sau đó bỏ trốn. Lượng chất thải đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước sạch Sông Đà.

"Giang hồ mạng" tấn công người cha bạo hành con ruột rồi livestreams

Nam thanh niên bạo hành con ruột bị nhóm “giang hồ mạng” tìm đến tận nhà "dạy bảo"

Sau khi clip ghi lại cảnh người cha bạo hành con ruột được lan truyền, nhiều "giang hồ" mạng đã tới nhà người bạo hành con này để "dạy bảo", rồi livestreams lên mạng xã hội. Nhiều người đã tát vào mặt của nam thanh niên như cách mà người này đã bạo hành con ruột trước đó.

Nam thanh niên bị "giang hồ mạng" hỏi thăm là Đoàn Văn Tí (ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), còn bé trai bị đánh là con ruột của Tí.

Theo anh Tí, thời điểm anh bạo hành con trai xảy ra cách nay 2 năm. Đ Đêm đó, Tí đi nhậu về nhà thấy con đang chơi với một nam công nhân ở dãy nhà trọ đối diện nên nổi cơn ghen, bắt cháu bé về hành hung.Đến tháng 11/2018, Tí và vợ ly hôn. Đến khi hay tin anh Tý sắp cưới vợ mới thì vợ cũ đăng clip Tí bạo hành con lên Facebook.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Lâm Hoài An (ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - người cùng một nhóm thanh niên đánh anh Tí đã đến công an trình báo và nhận sai. Đồng thời, trên trang Facebook cá nhân của Hoài An cũng lên tiếng xin lỗi anh Tí và cộng đồng mạng.

Mã Pì Lèng Panorama sau đề xuất phá dỡ hiện giờ ra sao?

Hiện Mã Pì Lèng Panorama vẫn nhộn nhịp và như chưa có... chuyện gì xảy ra.

Ngày 8/10, Sở Xây dựng Hà Giang đề xuất phá dỡ toàn bộ 6 tầng giật cấp phía trên của công trình Mã Pì Lèng Panorama (do xây nhô ra phía sông Nho Quế), để cải tạo thành đất trồng cây xanh, hoàn thành phá dỡ trước 15/11. Tuy nhiên, hiện Mã Pì Lèng Panorama vẫn nhộn nhịp và như chưa có... chuyện gì.

Ngoài cửa, nhà hàng đã treo biển: "Mã Pì Lèng Panorama tạm dừng hoạt động", nhưng chỉ trong nửa giờ chiều ngày 19/10 đã có hơn trăm lượt người ra vào liên tục nhà hàng này (gồm cả khách du lịch tự túc và khách đi theo tour của một số đơn vị lữ hành). Như vậy, việc trưng tấm biển "tạm dừng hoạt động" chỉ là... vỏ bọc.

Trước đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên. Công trình này không được gây tác động tiêu cực đến môi trường, phải phù hợp với bản sắc văn hoá truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về thi hành Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

Trao Quyết định phân công của Bộ Chính trị cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Bí thư mới của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ Y tế. Trước hết tập trung vào công tác cán bộ, bảo đảm sự đoàn kết trong toàn ngành để phát triển toàn diện các mặt công tác, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Vũ Đức Đam (SN 1963, quê Hải Dương) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI, XII. Tháng 11/2013, ông Vũ Đức Đam được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, quê Hà Tĩnh) là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI. Bà Kim Tiến là Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế từ năm 2011.