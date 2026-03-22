Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa 2 ngày/tuần trong nhiều tháng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chủ trương cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm 2026, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân.

Theo đó, hoạt động bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại Quảng trường Trống Đọi Tam, thuộc Khu đô thị SunUrban City (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình). Quy mô gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với một điểm bắn duy nhất.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 25/4/2026 đến ngày 6/9/2026, với tần suất 2 ngày/tuần, trong khung giờ từ 21h đến 22h. Mỗi đợt bắn không quá 15 phút.

Về quy mô, số lượng pháo hoa tầm cao là khoảng 150.000 quả; pháo tầm thấp và hỏa thuật khoảng 120.000 quả/giàn. Tại văn bản số 1555/UBND-VP6, UBND tỉnh giao UBND phường Hà Nam chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tổ chức triển khai.

Toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Các địa phương được giao chủ động phối hợp với lực lượng quân sự, công an và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm tổ chức đúng quy định, an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau thời điểm bắn pháo hoa.

Hoạt động bắn pháo hoa không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền trong việc nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, củng cố khối đại đoàn kết và lan tỏa không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.