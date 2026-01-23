Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trong 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới vừa được Đại hội 14 bầu có nhiều người dân tộc thiểu số. Nhiều người giữ các cương vị chủ chốt tại Trung ương, Quốc hội, địa phương.

Có 5 Bí thư Tỉnh ủy là người dân tộc thiểu số, gồm: Bí thư Quảng Ngãi Hồ Văn Niên, Bí thư Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Bí thư Sơn La Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bí thư Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh.

Dưới đây là danh sách các ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khoá 14 là người dân tộc thiểu số:

Những ủy viên Trung ương khóa 14 là người dân tộc thiểu số - 1

Những ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khoá 14 là người dân tộc thiểu số: 

Những ủy viên Trung ương khóa 14 là người dân tộc thiểu số - 2

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 200 ủy viên, trong đó khoảng một nửa là gương mặt mới, tuổi trung bình là 55, ủy viên chính thức trẻ nhất 46...
