Những siêu xe hiếm, có mẫu độc nhất Việt Nam bị thu giữ trong vụ Mr Pips có giá trị như thế nào?

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã thu giữ 41 ô tô và 7 mô tô trong vụ án. Riêng với Phó Đức Nam, cơ quan điều tra thu giữ 23 ô tô và 7 mô tô.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2022, Phó Đức Nam (Mr Pips) nhờ bố là bị can Phó Đức Thắng mượn căn cước công dân của một người quen để thành lập Công ty cổ phần Vận tải Phương Nam Xanh.

Sau khi có pháp nhân, Nam sử dụng danh nghĩa công ty cùng các văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM để đăng ký sở hữu 8 ôtô hạng sang, gồm Audi Q7, Kia Carnival, Ford Ranger, Jaguar F-Pace, Toyota Tundra, Mercedes-AMG G63, Mercedes-Benz E300 và Rolls-Royce Cullinan.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge (màu đen) có giá khoảng 38-42 tỷ đồng (tùy cấu hình và thời điểm nhập khẩu) cùng biển số tứ quý 3 siêu đẹp và xe Mercedes-AMG G63 có giá mua mới khoảng 11,8-12,5 tỷ đồng bị thu giữ trong vụ Mr Pips. Ảnh: Xuân Huy.

Theo cơ quan điều tra, đây đều là những chiếc xe Nam bỏ tiền mua nhưng được đăng ký dưới tên doanh nghiệp nhằm che giấu quyền sở hữu thực tế.

Ngoài các xe đăng ký dưới tên công ty, Nam còn mua nhiều xe sang rồi nhờ người thân, bạn bè hoặc các bị can khác đứng tên.

Em trai Nam là Phó Đức Tú đứng tên tới 4 chiếc xe thể thao, gồm: Ferrari Roma, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG A45 S và Porsche 911 Turbo S. Sau khi hoàn tất đăng ký, Tú ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thanh Tâm quản lý, sử dụng và toàn quyền định đoạt các phương tiện này.

Chiếc Ferrari Roma màu xanh có giá trị khoảng 16-20 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Huy.

Bị can Dương Quang Trung đứng tên chiếc Mercedes-AMG GT R.

Thông qua bị can Nguyễn Thị Thủy, Nam nhờ ông Hồ Quốc Tuấn đứng tên chiếc Mercedes-Benz C200.

Một chiếc BMW khác được đăng ký dưới tên Nguyễn Thị Ninh Giang, sau đó Nam nhờ bạn là Đặng Công Trung nhận hợp đồng ủy quyền để quản lý và sử dụng xe.

Cơ quan điều tra xác định Nam trực tiếp đứng tên 2 ôtô gồm BMW X2 và VinFast Lux.

Ngoài ra, Nam còn mua nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên đối với 4 ôtô khác, gồm: Toyota Camry mua lại của bị can Nguyễn Thanh Phong; Mazda MX-5 mua thông qua salon Sơn Tùng Auto của Sầm Minh Huệ; Nissan GT-R Special mua thông qua salon này nhưng vẫn đứng tên Văn phòng Kinh tế - Thương mại Đại sứ quán Bangladesh; Porsche Macan mua của ông Hoàng Duy Thanh, sau đó yêu cầu chủ cũ ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thanh Tâm quản lý, sử dụng.

Chiếc Nissan GT-R Special chỉ sản xuất 300 chiếc trên toàn thế giới. Đây là chiếc xe siêu hiếm ở Việt Nam, giá trị tùy thời điểm nhưng có thể lên tới hơn 20 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Huy.

Riêng chiếc Hyundai Creta, cơ quan điều tra xác định được bố mẹ Nam mua từ năm 2016 nhưng để Nam đứng tên đăng ký.

Không chỉ nhờ người khác đứng tên, Nam còn đưa tiền cho các "đàn em" và người yêu mua xe.

Theo đó, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam) được Nam đưa tiền mua chiếc Porsche Taycan Turbo S, còn Nguyễn Thanh Phong đứng tên chiếc Volvo XC90.

Cả 2 phương tiện đều được xác định do Nam bỏ tiền mua.

Ngoài ôtô, Nam còn mua 7 xe máy phân khối lớn rồi nhờ nhiều người đứng tên đăng ký.

Danh sách gồm Honda CB1100 Super, Honda CB1300 Super, Honda DAX125, KTM 390 Duke, Suzuki Raider, Harley-Davidson FXRST và MV Agusta Rush.

Các phương tiện này được đăng ký dưới tên Trương Quốc Hưng, Nguyễn Phan Minh Quân, Huỳnh Thị Bé Thơ và bị can Dương Quang Trung.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ nhiều ôtô liên quan vụ án.

Đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu, cơ quan điều tra thu giữ 5 xe gồm Lamborghini Urus, Porsche Panamera, hai chiếc Jaguar F-Type và VinFast Lux A.

Lamborghini Urus có giá trị tùy thời điểm khoảng 13-20 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Huy.

Theo kết luận điều tra, chiếc Lamborghini Urus và Porsche Panamera đều được Ngọ mua từ Phó Đức Nam; trong khi 2 chiếc Jaguar F-Type được Ngọ mua tặng Thêu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ thêm 6 ôtô của các bị can khác, gồm Lexus RX450H, 2 Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz E180, Mercedes-Benz GLC300 và Mazda CX-5. Một số phương tiện đang được thế chấp tại TPBank nên ngân hàng đề nghị được nhận lại để xử lý các khoản vay.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tạm giữ 5 ôtô của những người liên quan, gồm Lexus LM350, Mercedes-Benz GLC300, Toyota Land Cruiser, Subaru BRZ và Mercedes-AMG G63. Với một số xe, cơ quan điều tra cho biết chưa đủ căn cứ xác định nguồn gốc hoặc chủ sở hữu thực tế do chưa lấy được lời khai của những người đứng tên.