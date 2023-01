Những nơi nào ở Hà Nội bắn pháo hoa đêm Giao thừa năm 2023?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội bắn pháo hoa ở 30 điểm với 31 trận địa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa. Trong đó có 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật; 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa bắn pháo hoa; 29 quận, huyện, thị xã còn lại mỗi địa phương có 1 trận địa bắn pháo hoa.

Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, thời điểm bắn từ 0h đến 0h15 ngày 22/1/2023 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão). Kinh phí khái toán dự kiến hơn 27,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2023.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương hiệp đồng các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

