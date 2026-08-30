Những khu vực nào mưa dông mạnh nhất từ đêm nay?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/8), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 30/8 có nơi trên 40mm như trạm: Cam Lâm (Nghệ An) 71.2mm, Cầu Treo (Hà Tĩnh) 41.2mm,…

Từ chiều tối ngày 31/8 đến ngày 1/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Nhiều khu vực mưa dông mạnh đêm nay. Ảnh: PV

Ngoài ra trong chiều tối và đêm 30/8, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Chiều tối và đêm 30/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 1/9, mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo chi tiết các khu vực:

Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 30-31/8 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 1-2/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ: Từ đêm 30/8-2/9, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đêm 30/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; thời kỳ từ chiều tối và đêm 31/8 đến ngày 01/9 khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng ngày 01/9: 28-31 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 30/8-31/8: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.