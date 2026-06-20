Mưa giông quật đổ hàng chục cây xanh, đè hai ôtô

Khoảng 15h30, mưa lớn kèm gió mạnh quét qua trung tâm phường Cao Lãnh và khu vực công viên Văn Miếu, làm nhiều cây xanh gãy nhánh, bật gốc.

Cây bật gốc đè ôtô trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Hồng Ngự

Trên đường Đặng Văn Bình, cây xà cừ cao gần 10 m đổ xuống, đè lên ôtô đang đậu. Anh Thụy, chủ xe, cho biết gia đình 4 người vừa rời ôtô để tham quan Lễ hội Sen thì giông kéo đến. "Sấm chớp liên tục, sau đó gió mạnh kèm mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút", anh nói.

Một ôtô khác đậu trên đường Trần Thị Nhượng cũng bị cây đổ đè trúng, lúc này không có người bên trong. Nhiều cây ngã vào trụ sở, quán cà phê trên các đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt.

Một cây xanh bật gốc đè vào nhà dân. Ảnh: Hồng Ngự

Theo UBND phường Cao Lãnh, giông lốc còn làm 6 căn nhà bị tốc mái, song không gây thương vong. Cơn giông xảy ra khi địa phương đang tổ chức Lễ hội Sen. Nhiều tiểu cảnh, nhà bạt trưng bày và khu bán sản phẩm từ sen bị hư hỏng.

Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và Trung đoàn Bộ binh 320 được huy động dọn cây đổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến tối cùng ngày, các khu vực phục vụ lễ hội cơ bản được thu dọn.

Cây xà cừ cao hơn chục mét đổ chắn ngang đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: Hồng Ngự