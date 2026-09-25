Những đại công trình APEC 2027 đang bứt tốc về đích trên đảo Ngọc Phú Quốc

Sau một năm triển khai, diện mạo nhiều công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã dần rõ nét. Các dự án từ hạ tầng hàng không, đường sắt đô thị, giao thông đến các công trình phục vụ hội nghị, biểu diễn đang được thi công đồng thời, hướng tới các mốc hoàn thành trước và trong năm 2027.

Một trong những công trình đầu tiên đón các đoàn đại biểu đến với Phú Quốc là dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, có quy mô khoảng 1.050ha. Giai đoạn 1 của dự án được thiết kế với mục tiêu phục vụ 20-24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm các cảng hàng không có công suất lớn của cả nước.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN tại công trường, nhà ga đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong đó các đơn vị thi công tập trung lắp kính mặt ngoài và hoàn thiện phần mái. Bên trong nhà ga, các tầng đang được triển khai lắp đặt trần trang trí, nội thất và các hạng mục kỹ thuật.

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2026, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt khoảng 95%; hệ thống xử lý hành lý hoàn thành khoảng 60%. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ được đưa vào khai thác vào tháng 4/2027.

Kiến trúc tổng thể nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên, biểu trưng cho sự tái sinh, sức sống và tinh thần của "kỷ nguyên vươn mình".

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890m², được xây dựng trên khu đất rộng 5,3ha. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, hướng tới phục vụ các đoàn nguyên thủ với quy mô lên tới 300 người.

Đến nay, phần mái Nhà ga VIP cơ bản hoàn thiện, trong khi các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án cho biết, các hạng mục xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Phần mái hoàn tất trong tháng 9, còn toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, bảo đảm công trình hoàn thành trước Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Nếu sân bay là cửa ngõ thì tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) dài 17,59km được xem là mạch kết nối từ sân bay Phú Quốc tới khu vực trung tâm hội nghị APEC ở phía Nam đảo. Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga. Kiến trúc các nhà ga được lấy cảm hứng từ những nét đặc trưng văn hóa của ba miền Bắc - Trung - Nam.

Tại công trường, các mũi thi công cầu, hầm và nền đường được triển khai đồng thời. Dự án đang bước vào giai đoạn lắp ray trên một số hạng mục. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt nhẹ LRT tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027.

Song hành với tuyến LRT là đường tỉnh ĐT.975, được xác định là một trong những trục giao thông quan trọng theo hướng Bắc - Nam của Phú Quốc. Đến tháng 9/2026, hình hài tuyến đường đã dần rõ nét. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Được xem là công trình trung tâm của tổ hợp phục vụ APEC 2027, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn lên tới 153.130m², cao 39,25m, gồm một tầng hầm, ba tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Công trình có ballroom rộng 11.050m², với nhịp vượt không cột lên tới 81m. Hệ mái của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần khung và mái công trình đang dần hoàn thiện, từng bước khép kín. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện nội thất vào ngày 31/3/2027.

Ngay cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là Nhà biểu diễn đa năng, có tổng diện tích sàn 54.680m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi. Một điểm nhấn trong thiết kế Nhà biểu diễn đa năng là lớp vỏ kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên". Hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ mái được thiết kế tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển.

Tại công trường, phần kết cấu bê tông cốt thép của Nhà biểu diễn đa năng APEC đã đạt gần 100%. Các kỹ sư, công nhân đang tập trung lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái và hoàn thiện các hạng mục bên trong. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thiện phần mặt ngoài trong quý IV/2026, sau đó tiếp tục hoàn thiện nội thất, với mục tiêu hoàn thành vào ngày 30/3/2027.