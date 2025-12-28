Cận cảnh công trường cụm công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Cụm công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại phía nam Phú Quốc (tỉnh An Giang) có tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, gồm Trung tâm Hội nghị - Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC.

Nằm ở phía nam đảo ngọc đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cụm công trình phục vụ tổ chức APEC là công trình trọng điểm mang tính biểu tượng cao.

Trên công trường những ngày cuối năm 2025, nhịp thi công tại cụm công trình APEC ở nam đảo ngọc diễn ra khẩn trương, với số lượng công nhân và máy móc lớn. Tâm điểm là Trung tâm Hội nghị – Triển lãm quy mô lớn cùng Nhà biểu diễn đa năng sức chứa hơn 4.000 chỗ, được tạo hình giàu biểu tượng: nhà hát khối tròn cạnh trung tâm khối vuông gợi triết lý "Trời tròn – Đất vuông", lớp vỏ lấy cảm hứng vảy Rồng, mái đỡ bởi 50 cột trụ. Đi kèm là các không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, trong đó có khu ballroom vượt nhịp không cột và khu dinner show dự kiến đón các chương trình trình diễn quốc tế, bao quanh bởi Công viên APEC với trục cảnh quan và khu vườn biểu tượng các nền kinh tế tham dự.

Ảnh phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

Một số hình ảnh trên công trường cụm công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc.

Nhà hát đa năng được thiết kế dạng khối tròn - biểu tượng của Trời.

Theo báo cáo, tiến độ chung của dự án Nhà hát đa năng thời điểm này đã đạt 34%. Trong đó phần móng được 100%, phần thô 25,5%.

Dự kiến đến 31/1/2026, Nhà hát đa năng sẽ hoàn thiện mặt ngoài kết cấu thép và đến 31/1/2027 hoàn thiện nội thất.

Phối cảnh Nhà biểu diễn đa năng