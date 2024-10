Chuyến phà chuyên dụng đầu tiên thay thế cầu phao Phong Châu

Phà chuyên dụng bắt đầu hoạt động từ 14h ngày 4/10 tạm thay thế cầu phao Phong Châu, chỉ chở người dân đi xe máy, xe thô sơ qua sông.

Lực lượng quân đội hướng dẫn người dân mặc áo phao khi tham gia lưu thông qua phà, đảm bảo an toàn và đúng cách.

Cùng với lực lượng quân đội, Công an tỉnh Phú Thọ phân luồng, hướng dẫn người dân trước khi xuống lưu thông qua phà.

Các chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi tham gia lưu thông qua phà, đảm bảo đúng quy định.

Trung bình mỗi chuyến phà chuyên chở được khoảng 35 - 40 người, phương tiện.

Phà tạm thay thế cầu phao Phong Châu hoạt động từ 6h đến 20h hàng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Phà chuyên dụng sử dụng 3 đốt phao dã chiến PMP ghép lại với nhau chắc chắn.

Để bảo đảm an toàn cho các chuyến phà qua sông, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Lữ đoàn 249 phân luồng, điều tiết các phương tiện nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, cấm các phương tiện thủy nội địa, thuyền cá không di chuyển vào khu vực hoạt động bến để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các chuyến phà.

