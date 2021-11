Nhìn lại diễn biến dịch COVID-19 tuần qua tại Việt Nam

Cũng trong tuần qua, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-Covid do Ban Chi đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống COVID-19 nói trên để thuận tiện nhất cho người dân. Còn về ứng dụng VNEID do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng phục vụ định danh người dân, sẽ tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. VNEID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. VNEID và PC-Covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.