Nhìn gần pho tượng người đàn ông tai to trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò

Pho tượng gỗ được người dân phát hiện trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, Nghệ An), hướng mặt về phía đảo Lan Châu vào sáng 11/9. Sau đó, pho tượng được chuyển về bảo quản tại đền Cửa, xã Đông Lộc.

Theo quan sát, pho tượng làm bằng gỗ, cao khoảng 60cm, có hình dáng một người đàn ông ngồi trên bục.

Điểm dễ nhận thấy ở pho tượng là đôi tai lớn và 3 chùm râu. Các đường nét trên khuôn mặt đã bị hư hỏng, khó nhận diện. Phần miệng, cằm và tai vẫn còn lớp sơn bên ngoài.

Tượng mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, hai tay cầm một vật giống khăn đặt trước ngực.

Anh Nguyễn Đình Hải (trú phường Cửa Lò), người nhận tượng đem ra Hà Nội phục chế, cho biết, hiện vật có dấu hiệu bị ngâm nước và trôi dạt trên biển trong thời gian dài, khiến lớp bề mặt bong tróc, nhiều chi tiết bị xuống cấp. “Chúng tôi đã liên hệ với một đơn vị phục chế ở Hà Nội. Chi phí dự kiến khoảng 3 triệu đồng”, anh Hải nói.

Một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An chia sẻ, trong đời sống dân gian, có trường hợp người dân thả một số đồ thờ, tượng cũ xuống sông, biển với những quan niệm tâm linh nhất định. Vì vậy, không loại trừ khả năng pho tượng được phát hiện tại Cửa Lò là đồ thờ cũ bị thả trôi.