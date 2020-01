Nhiều bất ngờ về nghị định phạt nặng rượu, bia

Hai điểm gây tranh cãi 1. Không khớp Luật Giao thông đường bộ Nghị định 100 ngày 30-12-2019 chỉ nêu các căn cứ pháp lý là các luật giao thông đường bộ, đường sắt và không đề cập đến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Điều đáng nói là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội thông qua nửa năm trước (ngày 24-6-2019) và có hiệu lực cùng ngày với Nghị định 100/2019 là 1-1-2020. Theo đó, chỉ khi có Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 thì mới có việc đã uống rượu, bia không được lái tất cả loại xe chứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) không cấm tiệt như thế. Do vậy sẽ hợp lẽ hơn nếu khi đề ra cách xử phạt nào giờ mới có đối với người chạy xe máy, xe đạp có nồng độ cồn ≤ 0,25 mg/lít khí thở…, Nghị định 100/2019 căn cứ vào cả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 2. Có hiệu lực chỉ sau hai ngày ban hành Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời điểm có hiệu lực của các văn bản do các cơ quan trung ương ban hành không được sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Vậy Nghị định 100/2019 có hiệu lực chỉ sau hai ngày ban hành thì có đúng luật không? Được biết lúc đầu Bộ GTVT chỉ định xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2016. Sau đó, Bộ GTVT bỏ dự thảo nghị định sửa đổi đó và soạn lại nghị định mới để thay thế Nghị định 46/2016. Đầu tháng 8-2019 (sau khi đã có Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia), Bộ GTVT tổ chức lấy ý kiến dự thảo mới. Trả lời báo chí, một vụ phó Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ cho biết sở dĩ Nghị định 100/2019 có hiệu lực nhanh kỷ lục là do nghị định này được xây dựng, ban hành theo trình tự rút gọn. Thật ra giải thích vậy cũng không được thuyết phục lắm vì Bộ GTVT đã có thời gian khá dài để triển khai. Nếu đúng là rút gọn thì thời hạn lấy ý kiến theo luật định chỉ là 20 ngày. Trong khi đó, với dự thảo Nghị định 100/2019 thì như thông báo trên website của Bộ GTVT, bộ này đã thực hiện lấy ý kiến đến những hai tháng. Nếu sau đó nữa Bộ GTVT nỗ lực hoàn chỉnh, đệ trình thì nghị định đã có thể được ký ban hành sớm hơn để mọi người đỡ cập rập và thực thi tốt hơn.