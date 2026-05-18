Nhân viên gác chắn kể phút chạy đua cứu đoàn tàu vận tốc 80km/h khỏi trật bánh

Sáng 18/5, UBND xã Bình Minh (TP Đồng Nai) tổ chức khen thưởng đột xuất hai nhân viên gác chắn tại tại Km 1682+385, là anh Trịnh Dũng và Nguyễn Danh Kỳ. Hai nhân viên đã kịp thời phát hiện, xử lý sự cố cây xanh đổ chắn ngang đường ray, đảm bảo an toàn cho tàu khách SE10 sắp đến.

Lãnh đạo xã Bình Minh khen thưởng đột xuất cho hai nhân viên đường sắt. Ảnh: Hoàng Anh

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Trịnh Dũng (39 tuổi) vẫn chưa quên khoảnh khắc “căng như dây đàn” chiều 10/5. Sau cơn mưa lớn, khi đoàn tàu SE10 chạy hướng Nam - Bắc xin đường qua khu vực giao cắt giữa đường sắt với đường Bắc Sơn - Long Thành, anh Dũng chuẩn bị ra đóng chắn theo quy trình.

“Vừa bước ra quan sát, tôi giật mình khi thấy phía trước khoảng 300m, một cây xanh lớn đã đổ chắn ngang đường ray”, anh Dũng kể.

Tình huống xảy ra bất ngờ, trong khi đoàn tàu chuẩn bị đi qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thậm chí trật bánh. Không chần chừ, anh lập tức phát tín hiệu báo động, đồng thời phối hợp cùng đồng nghiệp triển khai các biện pháp cảnh báo đoàn tàu.

Hiện trường cây đổ chắn ngang đường sắt. Ảnh: A.X

Theo anh Dũng, với kinh nghiệm từng làm nhân viên tuần đường sắt, anh yêu cầu anh Kỳ liên hệ trực ban chạy tàu và các bộ phận liên quan để thông báo sự cố, trong khi bản thân lập tức chạy về phía hiện trường.

“Nếu không kịp phát hiện thì khoảng 10 phút, khi đoàn tàu lao đến với vận tốc 80km/h hậu quả sẽ rất khó lường”, anh Dũng nhớ lại.

Cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu dừng tàu

Trong khi đó, tại chốt gác chắn, anh Nguyễn Danh Kỳ liên tục gọi điện báo cho trực ban chạy tàu, các ga lân cận và đơn vị quản lý truyền tin báo sự cố. Mọi thông tin được chuyển đi trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất, nhằm đảm bảo tàu khách SE10 được cảnh báo kịp thời và dừng lại an toàn.

Anh Kỳ kể lại, thời điểm nhận tin, anh gần như không kịp suy nghĩ nhiều mà lập tức thực hiện các cuộc gọi theo quy trình khẩn cấp.

“Chỉ cần chậm vài phút thôi là tàu có thể vào khu vực nguy hiểm. Lúc đó, tôi chỉ tập trung làm sao báo tin nhanh nhất để tàu dừng lại kịp thời”, anh Kỳ nói.

Theo anh Kỳ, những tình huống bất ngờ như vậy đòi hỏi sự bình tĩnh và phối hợp chính xác giữa các vị trí. Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ, nhưng tất cả phải xử lý thật nhanh và phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm an toàn cho đoàn tàu.

“Chỉ cần lơ là một chút là có thể dẫn đến hậu quả lớn. Vì vậy, anh em luôn phải giữ tinh thần cảnh giác cao, bám sát quy trình và sẵn sàng xử lý mọi tình huống”, anh Kỳ nói.

Anh Trịnh Dũng trong một ca làm việc. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi đã dừng được đoàn tàu, hai nhân viên cùng đơn vị nhanh chóng cưa hạ, di dời cây xanh khỏi đường ray. Khoảng 30 phút sau, sự cố trên được khắc phục, tàu khách SE10 tiếp tục hành trình an toàn.

Đánh giá về sự việc, ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, hành động của hai nhân viên gác chắn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự nhanh trí và bản lĩnh khi xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

“Trong điều kiện thời tiết bất lợi, sự cố xảy ra bất ngờ nhưng hai nhân viên vẫn bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng để xử lý kịp thời, ngăn chặn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Đây là việc làm rất đáng biểu dương”, ông Hòa chia sẻ.