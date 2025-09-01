Nhà Quốc hội mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh dịp Quốc khánh

Cụ thể, tại Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1. Văn phòng Quốc hội lưu ý, không đậu đỗ phương tiện tại khu vực này.

Thời gian mở cửa từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Nhà Quốc hội sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh dịp Quốc khánh.

Tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương): Mở cửa cho nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà (không đậu đỗ phương tiện trong khuôn viên).

Thời gian mở cửa từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Trong đó, ngày 31/8 và ngày 1/9 bắt đầu từ 08h đến 21h30, ngày 2/9 từ 1h00 đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, Văn phòng Quốc hội đề nghị nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ.