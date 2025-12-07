Nước vượt ngưỡng, hai hồ thuỷ lợi ở Lâm Đồng đồng loạt tăng xả

Ngày 7/12, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Bình Thuận (gọi tắt là Công ty thuỷ lợi Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã có thông báo kể từ 5h sáng cùng ngày sẽ tăng lưu lượng xả nước ở các hồ Sông Quao và Sông Lũy.

Hồ Sông Quao dự kiến tăng lượng xả từ 50 - 120m3/s.

Công ty thuỷ lợi Bình Thuận cho biết, đến 15h ngày 6/12, mực nước tại hồ chứa Sông Quao đang ở cao trình +90,35m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,18m và có xu hướng giảm chậm. Để đảm bảo an toàn, công ty thông báo tăng lượng xả từ 5h sáng 7/12, với lưu lượng dự kiến từ 50 - 120m3/s.

Cùng thời điểm này, mực nước tại hồ chứa Sông Lũy đạt cao trình +129,78m, cao hơn mực nước dâng bình thường là 0,28m và còn đang tiếp tục tăng. Đơn vị này thông báo kể từ 5h ngày 7/12, lưu lượng xả nước tại hồ Sông Lũy tăng từ 60 - 150m3/s. Với lượng xả này, nhỏ hơn đợt xả vừa qua.

Cùng ngày, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, đã đến kiểm tra thực tế, thăm và động viên người dân xã Hàm Thuận, xã Hàm Liêm. Đây là những xã chịu thiệt hại nặng do ngập lụt những ngày qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (bìa phải) kiểm tra tại xã Hàm Thuận.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại xã Hàm Thuận. Địa phương đã chủ động sơ tán dân, ứng trực, hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng và hạn chế tối đa thiệt hại.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát mức độ thiệt hại từng hộ, từng khu vực, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch hoặc thiếu chỗ ở an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng chỉ đạo tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu, khẩn trương giúp dân ổn định sản xuất; chủ động xây dựng các phương án ứng phó trong thời gian tiếp theo, nhất là tại những vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao.

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho các xã bị ngập lụt.

Dịp này, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trao tặng 2 tấn gạo hỗ trợ xã Hàm Thuận và gửi 25 phần quà đến các hộ thiệt hại nặng do ngập lụt.