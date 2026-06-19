Người phụ nữ tát công an ở Thái Nguyên từng lĩnh án tù về môi giới mại dâm

Chỉ vì bị kiểm tra vi phạm giao thông, một cô gái 29 tuổi đã liên tục chửi bới, xô đẩy lực lượng chức năng, cắn cán bộ công an, chặn đầu xe tải giữa đường gây ùn tắc giao thông tại phường Phổ Yên (Thái Nguyên). Đối tượng hiện đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mạc Thị Thùy Linh (SN 1996, trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh từ clip vụ việc

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17h28 ngày 17/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trên đường Lý Nam Đế, Tổ công tác Cảnh sát trật tự Công an phường Phổ Yên phát hiện một xe mô tô vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Phương tiện do Trần Việt Tiến (SN 2003, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo Mạc Thị Thùy Linh.

Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Linh liên tục có lời lẽ thách thức, xúc phạm cán bộ công an. Không dừng lại ở đó, đối tượng nhiều lần xô đẩy mạnh khiến một cán bộ trong tổ công tác ngã xuống mặt đường.

Sau đó, tổ công tác đưa Tiến và Linh về trụ sở Hạt Kiểm lâm Phổ Yên (cũ) để làm việc. Tuy nhiên, Linh không chấp hành mà đi ra giữa đường, đứng chặn đầu một xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng Vạn Xuân - Quốc lộ 3, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng tiến hành khống chế đối tượng. Trong quá trình này, Linh đã cắn vào bắp tay một cán bộ công an.

Tại phòng làm việc, đối tượng tiếp tục có hành vi chống đối, chửi bới, tấn công, gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Xác định hành vi của Linh có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ, Công an phường Phổ Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục xử lý theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Mạc Thị Thùy Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo hồ sơ, năm 2016, Linh từng bị TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù giam về tội "Môi giới mại dâm".