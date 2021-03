Người phụ nữ đi xe ôtô bất ngờ cởi đồ, chửi bới trước cổng đền Cuông

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 08:04 AM (GMT+7)

Mâu thuẫn với nhân viên ở Đền Cuông (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), một người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe ôtô, chửi bới, cởi đồ trước mặt nhiều người.

Ngày 1-3, thông tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đang đề nghị UBND xã Diễn An chỉ đạo công an xã xác minh, làm rõ để có phương án xử lý đối với người phụ nữ cởi đồ phản cảm, lớn tiếng chửi bới trước cổng đền Cuông gây xôn xao dư luận.

Người phụ nữ đi xe ôtô chửi bới, cởi đồ trước đền Cuông - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào chiều 26-2 (tức ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021), một người phụ nữ cùng nhóm người đến đền Cuông để thắp hương. Người phụ nữ này sau đó đã xin xăm và giải quẻ xăm. Trong quá trình xin giải xăm, người này xảy ra mâu thuẫn với nhân viên làm việc tại đền về chuyện tiền bạc.

Do có mâu thuẫn, người phụ nữ này cùng nhóm người ra ôtô đi về. Khi ra cổng, xe ôtô của nhóm người trên dừng trước cổng đền nên nam nhân viên làm nhiệm vụ đến yêu cầu chiếc xe ôtô di chuyển đi thì tiếp tục xảy ra cãi vã. Bất ngờ, người phụ nữ mở cửa sau xuống xe và tự kéo quần của mình xuống rồi lăng mạ nhân viên ngay trước cổng đền.

Chứng kiến sự việc phản cảm trên, một số người dân dùng điện thoại quay video lại. Khi đoạn video này xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người bức xúc, bất bình với hành động và lời lẽ thiếu văn hóa của người phụ nữ trên. Đặc biệt, là hành động trên lại diễn ra trước một nơi linh thiêng là cổng đền Cuông, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Danh tính của người phụ nữ trên sau đó được xác định là bà M. (SN 1969), trú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến sự việc trên, hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu những người liên quan làm tường trình để xử lý.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-phu-nu-di-xe-oto-bat-ngo-coi-do-chui-boi-truoc-cong-den-cuong-20210301145955509.htm