Người lan truyền thông tin thất thiệt "kẹo bán ở cổng trường chứa ma túy" là nữ công an

Công an TP Lạng Sơn thu giữ những gọi kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 1/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng các gói kẹo được bày bán trước cổng trường có chứa chất ma túy là do nữ công an thuộc Công an TP Lạng Sơn chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, do có con đang học cấp 1, quá lo lắng và nhận thức chưa đầy đủ nên nữ công an đã tự ý chia sẻ cho một phụ huynh khác. Sau đó, các phụ huynh gửi thông tin cho nhau, gây hoang mang lo lắng cho nhiều người. Công an tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30/11, Công an TP Lạng Sơn đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố. Sau đó, Công an phát hiện, thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an TP Lạng Sơn đã phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy các mẫu kẹo trên để giám định. Kết quả, xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy.

Tuy nhiên, đây là các sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Công an tỉnh đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quản lý tốt con em mình, không sử dụng các sản phẩm tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]