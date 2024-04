Bác sĩ giết nữ nhân viên y tế rồi phi tang xác

Ngày 27/4, Danh Sơn, 36 tuổi, công tác tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị công an tỉnh tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 13/4, nữ nhân viên y tế 37 tuổi đưa cháu gái đến trường học ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, rồi mất tích. Sau ba ngày không liên lạc được, gia đình chị này trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát triệu tập Danh Sơn do có liên quan đến việc mất tích của nạn nhân. Bước đầu, nghi can thừa nhận đã sát hại nữ nhân viên y tế do mâu thuẫn rồi phân xác phi tang.

Hiện, nguyên nhân và động cơ gây án của Danh Sơn chưa được cảnh sát công bố. Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể của nạn nhân ở khu vực huyện Vĩnh Cửu.

