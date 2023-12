Công an vào cuộc vụ 3 nữ tạp vụ ở Thủ Đức nghi ngộ độc ma túy

Ngày 8-12, Công an phường Thảo Điền cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục làm rõ vụ 3 người phụ nữ cấp cứu nghi do ngộ độc ma túy dạng cần sa.

Nơi xảy ra vụ việc trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền

Thông tin ban đầu, trưa 7-12, chị Đoàn Thị P. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) ăn một loại bánh không rõ nguồn gốc. Chị sau đó chóng mặt, buồn ngủ, lơ mơ dần.

Cũng thời gian trên, chị Phan Thị H. (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và chị Phù Thị Kim H. (31 tuổi, ngụ quận 4) cũng ăn loại bánh trên. Họ đều cảm thấy choáng váng, lâng lâng sau đó.

Đến chiều cùng ngày, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ này trong tình trạng lơ mơ, choáng váng.

Qua kiểm tra, cả 3 đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa.

3 phụ nữ trên làm nghề tạp vụ tại một cơ sở trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền.

Chiều tối 7-12, Công an TP Thủ Đức có mặt tại cơ sở trên để làm rõ. Công an phát hiện trong thùng rác có hơn 30 vỏ bong bóng....

