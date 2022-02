Người lái ca-nô gặp nạn khiến 17 người chết ở Cửa Đại không dùng ma túy, rượu bia

Người thoát chết trên chiếc ca-nô gặp nạn ở biển Cửa Đại cho hay thời điểm xảy ra sự cố sóng biển rất to, trời âm u có mưa nhẹ, chiếc ca-nô phóng rất nhanh.

Chiều 28-2, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc ca nô gặp nạn trên biển Cửa Đại là ông Lê Sen (52 tuổi; ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình chở khách.

Trước đó, công an đã triệu tập ông Sen và những người liên quan lên lấy lời khai cũng như kiểm tra người điều khiển ca nô có sử dụng rượu bia, chất kích thích hay không. Hiện tại, công an chưa khởi tố vụ án.

Ông Lê Sen, người điều khiển chiếc ca-nô gặp nạn được xác định không sử dụng rượu bia, ma túy trong quá trình chở khách

Trao đổi với báo chí, ông Sen cho biết đầu giờ chiều 26-2, khi đưa khách từ Cù Lao Chàm vào bờ, ông cho ca-nô chạy với tốc độ 40-50 km/h, khi vào gần bờ thì giảm xuống còn 30 km/h, trên ca nô tất cả mọi người đều mặc áo phao. Ông Sen cho rằng nguyên nhân tàu lật là do gặp sóng lớn.

"Ngoài biển Cửa Đại có một cồn cát mới bồi khoảng 5 năm trở lại đây nên thường xuyên có sóng lớn. Phát hiện đợt sóng ập đến, tôi hạ ga chờ sóng êm để đi qua. Nhưng con sóng ập vào mạn khiến canô lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 10 giây" - ông Sen nhớ lại.

Trong khi đó, một trong số những người thoát chết trong vụ tai nạn thương tâm trên cho biết chiếc ca-nô chạy với tốc độ cao. Trên Facebook cá nhân, sáng 28-2, anh T.M.Đ nói rằng bản thân anh rất ám ảnh và đau buồn sau vụ tai nạn.

Thi thể thứ 17 là một cháu bé 3 tuổi trong vụ chìm ca-nô được tìm thấy vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 28-2

Anh Đ. Kể, hôm đó, đoàn của anh gồm có 7 người cùng tham gia chuyến du lịch Cù Lao Chàm trên ca nô Phương Đông 05. Đến đầu giờ chiều, ca-nô đưa đoàn rời Cù Lao Chàm về gần tới cảng Cửa Đại thì bất ngờ bị sóng đánh chìm.

"Hôm đó, sóng biển rất to, trời âm u có mưa nhẹ, chiếc tàu ca-nô phóng rất nhanh, sóng biển mạnh đẩy chiếc ca-nô văng lên văng xuống làm mọi người cũng chao đảo(…). Chiếc ca-nô chở chúng tôi phóng vút rất nhanh và vượt lên 1 chiếc ca-nô khác đi bên cạnh. Lúc đó, chắc do sóng to quá đánh mạnh nên tôi thấy bác thuyền trưởng đánh lái cực mạnh sang bên trái mạn tàu, một đứa em trong đoàn tôi đứng ngay phía trên ngay sát cạnh bác thuyền trưởng tàu đang quay video thi bỗng nghe thấy sóng biển đánh mạnh vào mạn tàu làm tàu rung lắc. Sau đó, ngay cạnh mũi tàu phía bên trái xuất hiện 1 lỗ thủng nước tràn vào, khoảng 3 giây sau tàu lật.

Chiếc ca-nô bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Thật sự quá nhanh. Lúc ấy tôi cũng không biết gì nữa, không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng chốc trời tối um, chiếc thuyền lật ngược làm tôi bị chao đảo nghiêng mạnh vào thành tàu bên trái, nước tràn vào quá nhanh, chắc chỉ 3 giây sau nước đã tràn kín con tàu. Tôi vẫn nghe thất thanh mọi người kêu cứu, tôi sợ và hoảng loạn vùng vẫy trong nước biển lạnh ngắt, cố gắng tìm lỗ thông để thoát hiểm ra bên ngoài…" - anh Đ. kể.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 26-2, ca-nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Khi cách bờ biển khoảng 2 km, chiếc ca-nô bất ngờ bị chìm khiến 17 người chết, 22 người may mắn được cứu sống.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ca nô QNa - 1152 được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19-1-2023, trọng tải toàn phần, số lượng người người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyền trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

