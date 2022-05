Tập trung điều tra, làm rõ vụ lật ca nô làm 17 người chết tại Hội An

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022.

Ngày 9/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022, trong đó người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh tập trung điều tra, làm việc với các cơ quan chức năng để sớm khởi tố vụ án TNGT đường thủy nội địa trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, TP Hội An xảy ra ngày 26/2 vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân vụ lật ca nô tại vùng biển Cửa Đại

Bên cạnh đó, Sở GTVT Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai tổ chức hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ GTVT và của UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, các địa phương tập trung triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Như CAND đã phản ánh, chiều 26/2, ca nô du lịch BKS QNa-1152 chở 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) trên đường từ Cù Lao Chàm vào đến gần bờ biển Cửa Đại thì bị lật.

Mặc dù rất nỗ lực, song lực lượng cứu nạn cứu hộ chỉ cứu được 22 người, 17 người đã tử vong.

