Người hùng 'săn tìm báu vật' trên biển Đà Nẵng

Mê phim, xuống tiền mua máy dò

Hình ảnh người đàn ông ngày ngày vác chiếc máy dò tìm kim loại đi dọc bãi biển đã khá quen với người dân Đà Nẵng, nhưng lâu nay ai cũng nghĩ đó là thiết bị do Ban quản lý trang bị để hỗ trợ những tìm kiếm tài sản thất lạc cho người dân, du khách. Ngờ đâu, đó là máy riêng của anh Trinh, mà động lực mua nó cũng rất…phim ảnh!

Anh Phan Thanh Trinh hỗ trợ rất nhiều du khách tìm lại tài sản thất lạc trên biển Đà Nẵng

Anh Trinh kể rất thích khám phá biển đảo, sông nước và đặc biệt là những bộ phim săn tìm kho báu, tài sản ở dưới đáy biển. Lòng cứ ước ao một ngày cầm được chiếc máy trên tay rong ruổi đầu biển cuối sông. Vậy là anh dành dụm tiền, nhờ người bạn mua một chiếc máy dò tìm kim loại từ nước ngoài về để ngày ngày mang ra biển cho thỏa đam mê.

“Tôi mua chiếc máy cách đây khoảng 5 năm, cứ ngoài giờ làm là tôi mang ra biển, khi rà trên cát, khi lặn xuống đáy. Biển mình thì làm gì có kho báu, nhưng tôi vẫn thích cảm giác được xuống rà tìm, khám phá. Có hôm dò được mấy đồng xu, có hôm là sợi dây kim loại đã gỉ”, anh cười.

Anh nhớ như in, sau đại dịch COVID-19, du khách bắt đầu quay trở lại biển Đà Nẵng đông đúc. Trong một buổi chiều khi đang làm việc, anh thấy một du khách loay hoay tìm đồ đạc trên bãi cát.

Hỏi ra mới biết chị này đánh rơi chìa khóa xe, tìm suốt cả buổi vẫn không thấy. Thế là anh chạy vội về nhà mang máy dò ra, theo sự khoanh vùng của du khách những khu vực họ đã tới, sau cả tiếng đồng hồ, anh đã “bắt sóng” được chiếc chìa khóa cho chị. Đó là lần đầu tiên anh giúp khách tắm biển tìm lại được vật dụng.

“Tôi thấy chiếc máy này hữu ích quá nên dặn anh em trong Ban quản lý cũng như các hàng quán dọc biển nếu phát hiện du khách thất lạc tài sản thì cứ liên hệ tôi”, anh kể.

Thế là suốt mấy năm qua, anh như người hùng trên biển khi liên tục tìm được tài sản cho du khách. Bất kể trời nắng hay mưa, sáng sớm hay chiều tối, cứ nghe tin ai thất lạc tài sản là anh vội vã vác máy chạy đi. Đợt cuối tháng 6 mới đây, có hai cô gái đến bãi biển trước công viên Lăng Ông chơi.

Trước khi xuống tắm, họ để 2 chiếc điện thoại đắt tiền vào trong mũ rồi cẩn thận đào hố chôn xuống cát. Nhưng rồi sóng bất ngờ dâng cao, đánh vào bờ xóa hết dấu vết nơi chôn điện thoại. Hai cô gái tắm xong lên thì tá hỏa đi tìm, chẳng khác gì mò kim đáy bể nên phải nhờ đến Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Ngay lập tức, anh Trinh cùng đồng nghiệp có mặt nỗ lực rà tìm dưới trời mưa to. Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được hai chiếc chiếc điện thoại bị vùi sâu dưới cát.

Đưa tôi xem những tấm hình khách check-in trên biển Đà Nẵng với người hùng, anh lắc đầu không thể nhớ hết đã giúp đỡ bao nhiêu trường hợp tìm lại tài sản, vật dụng trong suốt những năm qua. Anh chỉ vui vì hầu hết sau những cuộc gọi anh đều có mặt và tìm lại được vật đánh rơi cho du khách.

Ðại sứ du lịch

Chị Thanh Phương một du khách Hải Phòng kể, đầu tháng 8 chị cùng các con đi tắm biển Mỹ Khê và vô tình làm rơi mất một chiếc mắt camera hành trình nhỏ. Mấy mẹ con chị đã tìm kiếm cả buổi nhưng không được.

“Chúng tôi nghĩ vậy là đã đánh mất những thước phim kỷ niệm ghi lại chuyến đi phượt cung đường Việt Nam trên suốt hành trình rồi. Nhưng rất may anh Trinh tới và chỉ mất chưa đầy 10 phút đã tìm lại được giúp. Tôi vô cùng cảm kích và càng yêu mến con người Đà Nẵng hiền hòa, nhiệt thành. Đó là lý do khiến chúng tôi quay lại thành phố nhiều lần”, chị Phương bày tỏ.

Ngoài việc nhận tin báo hỗ trợ tìm tài sản cho người dân từ Ban quản lý và các đầu mối thông tin, anh Trinh còn chủ động tham gia vào các nhóm du khách nước ngoài tại Đà Nẵng để hỗ trợ họ.

Cách đây một tháng, tình cờ lướt mạng, anh đọc được bài viết của ông bố người Úc tên Lein Riches cầu cứu mọi người tìm giúp chiếc nhẫn đính hôn của cô con gái làm rơi trên bãi tắm Cửa Đại, phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng). Ngay trong đêm, anh đã liên hệ với du khách này và hứa sẽ mang máy dò kim loại vào hỗ trợ miễn phí.

Vậy là sáng hôm sau, anh cùng đồng nghiệp chạy gần 30km vào bãi tắm Cửa Đại, đội nắng chang chang hết đào cát lại lội ra vùng nước cao ngang cổ để rà tìm. Anh kể, gia đình du khách không thể nhớ chính xác chỗ làm rơi nhẫn, hơn nữa sau một ngày thủy triều đã thay đổi nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Các anh quần quật cả buổi dưới tiết trời đổ lửa, cuối cùng chiếc nhẫn cũng ra tín hiệu ở độ sâu dưới cát gần 0,5m.

“Những dịp lễ và kỳ nghỉ hè khách rất đông, ngoài làm công việc trong thời gian quy định của Ban quản lý, tôi sẵn lòng bất kể lúc nào nếu người dân, du khách cần hỗ trợ. Việc làm của mình tuy bé nhỏ nhưng chứng kiến niềm vui của họ khi nhận lại tài sản bị mất, nhận được cái ôm, cái bắt tay từ những du khách xa lạ mình cũng thấy hạnh phúc và càng có thêm động lực để gắn bó” Anh phan thanh Trinh

Không giấu được xúc động khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn của con gái được anh Trinh cầm trên tay, ông Lein Riches vội gọi về cho gia đình và mọi người đã òa khóc vì hạnh phúc. Ông nói rằng chiều tối trước hôm anh Trinh đến, cả nhà ông gần như xới tung cả bãi biển để tìm nhẫn nhưng vô ích, mọi người đã rất buồn vì chiếc nhẫn có ý nghĩa quá lớn, nhất là với con gái ông.

Anh Trinh như một đại sứ du lịch đặc biệt trên biển Đà Nẵng khi liên tục giúp đỡ du khách tìm vật quý

“Thế rồi Trinh xuất hiện, anh ấy đã kéo tất cả các thứ lên cho đến khi tìm thấy nó. Anh ấy là người hùng của chúng tôi. Đất nước này và con người ở đây thật tuyệt vời”, ông Lein Riches cảm kích.

Ông còn thiện cảm hơn trước anh nhân viên nước da sạm nắng, người dong dỏng cao vượt đường sá xa xôi, đội nắng chang chang miệt mài giữa biển mà một đồng cảm tạ cũng quyết không chịu nhận, chỉ “đòi” ông trả ơn bằng một nụ cười.