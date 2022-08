Người đuối nước ngưng tim được 3 cán bộ Công an cứu sống

Nghe tiếng kêu cứu có người đang bị đuối nước ở ngoài biển, 3 cán bộ Công an đang công tác tại Quảng Trị đã nhanh chóng lao ra phía nạn nhân để cứu vớt và đưa vào bờ hô hấp nhân tạo.

Chiều 21/8, khi đang có mặt tại bờ biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Thiếu tá Lê Hồng Phong, Trưởng Công an xã Vĩnh Thuỷ (Vĩnh Linh); Thiếu úy Đinh Xuân Cường, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị; Trung úy Trần Đức Châu, cán bộ Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) nghe tiếng kêu cứu của người dân về việc có người đang bị đuối nước ở ngoài biển nên đã nhanh chóng lao ra phía nạn nhân để cứu vớt.

Kịp thời hô hấp nhân tạo cứu sống nạn nhân.

Khi đưa được nạn nhân vào bờ, người này đã ngưng tim. Do đó, 3 cán bộ Công an đã nhanh chóng tiến hành sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo, co bóp tim ngoài lồng ngực cho người bị nạn, cứu sống thành công nạn nhân và chuyển đến Bệnh viện huyện Vĩnh Linh. Được biết, nạn nhân là nữ, khoảng 18-20 tuổi, sinh sống tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Vĩnh Linh.

Chiều 21/8, bệnh nhân này cùng với người thân đi du lịch đến Cửa Tùng để tắm biển. Các bác sĩ Bệnh viện huyện Vĩnh Linh cho biết, nhờ hô hấp nhân tạo, co bóp nhịp tim ngoài lồng ngực kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã qua nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

