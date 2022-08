3 ngôi nhà bất ngờ sụt, đổ trong đêm, người dân tháo chạy

3 ngôi nhà ở thị trấn Mẹt, Hữu Lũng, Lạng Sơn bất ngờ bị sụt trong đêm trôi dạt xuống bờ sông khiến nhiều người khiếp sợ.

Ngôi nhà 2 tầng 1 tum bị sụt trôi dạt xuống bờ sông.

Tối 20/8, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 3 ngôi nhà bất ngờ đổ sập trong đêm.

Theo vị lãnh đạo này, vào khoảng 21h30 phút cùng ngày, công an nhận được tin báo tại thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng 3 ngôi nhà bất ngờ bị sụt trôi dạt xuống bờ sông. Trong đó có 1 ngôi nhà 2 tầng, 1 tum, và 2 ngôi nhà cấp 4.

Ngoài ra, còn có 2 ngôi nhà cấp 4 cũng bị ảnh hưởng.

Người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đồ đạc, tài sản của 3 hộ gia đình.

“Cả 3 ngôi nhà đều bị sụt, sự việc xảy ra trong đêm nhưng may mắn người dân đã phát hiện kịp thời và chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người”, lãnh đạo công an huyện Hữu Lũng nói.

Vị lãnh đạo này cho biết, hiện công an, quân sự và chính quyền đã đến hỗ trợ, di chuyển hết đồ đạc, tài sản của 3 hộ gia đình đến nơi an toàn. Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

