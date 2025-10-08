Người dân Phan Thiết lại trúng 14 tờ đặc biệt, 126 tờ an ủi xổ số kiến thiết

Trưa 8-10, anh TVH, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xác nhận anh vừa đổi vé trúng giải đặc biệt xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu (TP.HCM) mở chiều 7-10.

Hai vé trúng giải đặc biệt và các vé trúng giải an ủi mà đại lý vé số Kế Đáo vừa đổi.

Theo đó, ngày 7-10, Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu phát hành vé số ký hiệu 10A và dãy số trúng giải đặc biệt (2 tỉ đồng/vé) là dãy số 272674.

Tối 7-10, một người dân ở phường Phan Thiết mang hai tờ vé trúng giải đặc biệt, một số người khác mang khoảng gần 10 tờ trúng giải an ủi (chỉ sai một con số so với giải đặc biệt) đến đại lý vế số Kế Đáo để đổi số trúng.

Theo anh H., qua liên lạc với một số đại lý thì có thể xác định toàn bộ 14 vé trúng giải đặc biệt, 126 vé trúng giải an ủi của Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa- Vũng Tàu.

“Ngoài ra cũng có rất nhiều người ở Phan Thiết trúng giải khuyến khích, khoảng 630 tờ mỗi giải 6 triệu đồng là những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn đã trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ” - anh TVH cho biết.

Như vậy, từ cuối tháng 12-2024 đến nay, người dân Phan Thiết và các khu vực lân cận đã có ít nhất bốn lần trúng “trọn gói” các giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích của các Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bình Thuận…Trong đó, có trường hợp trưa 25-1, gia đình tổ chức tiệc tất niên mời bạn bè đến dự.

Sau đó, gia chủ là chị N mua của người bán vé số dạo 14 tờ; tặng tám người bạn mỗi người một tờ và giữ lại sáu tờ. Đến chiều cùng ngày, cả nhóm vui mừng khi biết được tất cả đều trúng giải đặc biệt với dãy số 802537 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước, vé số có ký hiệu 1K4-N25, phát hành ngày 25-1.