Người đàn ông đánh rơi nhẫn kim cương gần 100 triệu tại siêu thị ở Lâm Đồng

Ngày 27/6, Công an phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa xác minh, tìm kiếm và trao trả một chiếc nhẫn kim cương trị giá gần 100 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/6, Công an phường Phú Thủy tiếp nhận trình báo của anh Hiền (trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) về việc làm rơi một chiếc nhẫn kim cương có giá trị lớn.

Công an phường Phú Thủy trao trả chiếc nhẫn kim cương cho người đánh rơi.

Theo anh Hiền, vào khoảng 15h20 cùng ngày, sau khi mua sắm tại một siêu thị ở phường Phú Thủy, anh vô ý đánh rơi chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 97 triệu đồng. Dù đã quay lại tìm kiếm ngay sau khi phát hiện sự việc nhưng không có kết quả và cũng không xác định được người nhặt được tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thủy đã khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường xác minh, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực siêu thị.

Qua rà soát, lực lượng công an xác định anh H. là người đã nhặt được chiếc nhẫn. Khi được mời làm việc, anh H. đã hợp tác và tự nguyện giao nộp lại tài sản để cơ quan chức năng trao trả cho người bị mất. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh theo quy định, Công an phường Phú Thủy đã bàn giao lại chiếc nhẫn cho anh Hiền.

Nhận lại tài sản có giá trị lớn sau nhiều giờ lo lắng tìm kiếm, anh Hiền bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thủy đã nhanh chóng vào cuộc, đồng thời cảm kích trước hành động trung thực, trách nhiệm của anh H. khi chủ động giao nộp tài sản nhặt được.