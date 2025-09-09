Người đàn ông bị đàn ong đốt tử vong khi ra bờ sông cắt cỏ

Chiều 9/9, ông Trần Quang Trung (Trưởng thôn 1, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến một người đàn ông tử vong do bị ong đốt.

Trước đó vào sáng cùng ngày, ông P.V.N. (SN 1974, trú thôn 1, xã Anh Sơn) chèo thuyền ra bờ sông Lam để cắt cỏ về phục vụ chăn nuôi. Gần trưa không thấy ông N. về, người vợ ở nhà lo lắng nên ra sông tìm kiếm.

Người dân đưa ông N. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị ong đốt quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Khi ra bờ sông, người vợ hốt hoảng phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ngay gần một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt. Người vợ lập tức hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị ong đốt quá nặng, ông N. đã tử vong sau đó không lâu.

“Gia đình ông N. thuộc diện cận nghèo, vợ chồng có 3 người con, một cháu đã lập gia đình, hai cháu còn đi học. Hiện người dân trong thôn đang tổ chức mai táng cho nạn nhân”, ông Trần Quang Trung nói.

Ông Nguyễn Công Thắng - Chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, phía xã đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự.