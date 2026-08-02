Cán bộ có thể được hỗ trợ hàng tháng 300% lương nếu biết một trong các ngoại ngữ sau

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 258/2026/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Tại Nghị định này quy định công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Trong đó, ngoại ngữ hiếm được quy định tại phụ lục kèm theo nghị định gồm 23 ngoại ngữ: tiếng Azerbaijan, Belarus, Bồ Đào Nha, Bulgari, Đan Mạch, Hà Lan, Hungary, Indonesia, Kazakh, Khmer, Lào, Malay, Miến Điện, Mông Cổ, Phần Lan, Philipino, Rumani, Séc, Slovak, Thái, Thụy Điển, Ukraina và Ý.

Thành thạo 1 trong 23 ngoại ngữ hiếm, công chức được hỗ trợ 300% lương. Ảnh minh họa bởi AI

Chính sách này chỉ áp dụng khi người được hưởng thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trực tiếp, thường xuyên trong nước tại cơ quan, tổ chức trực tiếp, thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực này.

Để được công nhận là người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, công chức phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm trong hoạt động chuyên môn như trao đổi nghiệp vụ, biên - phiên dịch đối ngoại, đàm phán, soạn thảo văn bản, nghiên cứu, giảng dạy hoặc trực tiếp tham gia hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; được cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xác nhận bằng văn bản về nhu cầu và hiệu quả sử dụng; đồng thời được Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm công nhận.

Được cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xác nhận bằng văn bản về nhu cầu và hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hiếm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Được Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm công nhận.

Về quy định quy trình xét duyệt, công nhận cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm, Bộ Ngoại giao chủ trì thành lập Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm do một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ tịch, thành viên gồm đại diện các cơ quan có liên quan và một số cơ sở đào tạo, chuyên gia độc lập về ngoại ngữ hiếm.