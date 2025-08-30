Người dân đội mưa rời TPHCM, cửa ngõ ùn ứ suốt chiều tối

Theo ghi nhận, từ khoảng 17h20 ngày 30/8, lưu lượng phương tiện trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây, tăng đột biến.

Mưa kéo dài suốt nhiều giờ, đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) đoạn từ phường An Lạc đến cầu Bình Điền 1, xe nối dài, di chuyển chậm. Trong ảnh: Dòng phương tiện di chuyển lên cầu Bình Điền 1.

Người dân đội mưa rời TPHCM để về quê nghỉ lễ.

Càng về chiều tối, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cửa ngõ phía Tây TPHCM càng đông đúc.

Phương tiện tấp nập qua cầu Bình Điền 1 (hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây).

Mưa dần nặng hạt, nhiều người phải dừng ven đường để mặc áo mưa.

Phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm từ cầu Bình Điền 1 đến nút giao quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí.

Nút giao Bình Thuận - nơi giao giữa đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận đông đúc phương tiện.

Đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 8 cũ đi cao tốc TPHCM - Trung Lương) ùn ứ kéo dài.

Đặc biệt, đoạn quốc lộ 1 (từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến đoạn giao với đường Bùi Thanh Khiết - đường Đoàn Nguyễn Tuấn) dài khoảng 2,4km thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, dòng xe nhích từng chút dưới mưa.

Người dân che chắn bằng áo mưa, vali chất chồng phía sau xe máy, kiên nhẫn vượt qua đoạn kẹt xe để kịp về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Anh Trần Minh Tùng (28 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết: “Tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe nhưng chiều nay mưa lớn quá, lại gặp dòng người đổ về quá đông nên bị chậm gần nửa tiếng. Dù vất vả nhưng vẫn vui vì được về quê nghỉ lễ cùng gia đình”.

Nhiều người dân cho biết dù mệt mỏi kẹt xe, song ai cũng cố gắng rời thành phố sớm để về sum họp bên gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng cho biết “Năm nào dịp lễ cũng kẹt xe, nhưng hôm nay mưa lớn nên đi lại càng vất vả. Tôi tranh thủ về quê sớm để kịp ăn cơm tối với gia đình, nhưng ra đến đây thì chỉ biết kiên nhẫn nhích từng chút một”.

Đến gần 18h30, lưu lượng phương tiện trên cửa ngõ phía Tây TPHCM tiếp tục gia tăng.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 29/8 đến 13 giờ ngày 30/8), nhiều khu vực ở TPHCM và vùng lân cận xuất hiện mưa rào, rải rác có dông, một số nơi ghi nhận mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm: Bến Cát 82 mm, Bàu Lâm 65,2 mm, Bình Chánh 57,6 mm, Sở Sao 50,8 mm, Phước Hòa 48,2 mm, Thủ Đức 42,4 mm, Xuân Sơn 42,2 mm…

Theo dự báo, từ tối 30/8 đến tối 1/9, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong đợt phổ biến 50-100 mm, có nơi vượt trên 100 mm. Mưa lớn trong kỳ nghỉ lễ có thể gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường trũng thấp, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân về quê hoặc đi du lịch.