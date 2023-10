Người dân Bình Dương chèo xuồng trên đường phố sau cơn mưa lớn

Đến sáng nay (16/10), nhiều tuyến đường thuộc phường An Thạnh, xã An Sơn (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn bị ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài trong đêm.

Dù trời không còn mưa song trên một số tuyến đường, nước rút chậm, dẫn đến cảnh ngập úng. Nhiều người dân đã dùng ghe, xuồng di chuyển người già, trẻ em ra đường và đi học trong buổi sáng nay.

Người dân dùng ghe, xuồng di chuyển người già, trẻ em ra đường lớn.

Theo người dân, nước tràn bờ do mưa lớn kết hợp triều cường làm vỡ nhiều đoạn đê bao. Hàng trăm hộ dân ở khu vực xã An Sơn và phường An Thạnh (TP.Thuận An) đã “vật lộn” trong biển nước giữa đêm tối.

Nhiều người đã xin nghỉ làm việc để ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đồ dùng. Nhiều cháu học sinh cũng xin nghỉ học hôm nay do đồ dùng bị hư hỏng.

“Nước dâng cao bất ngờ nên tài sản của gia đình tôi bị hư hỏng nặng, máy giặt, tủ lạnh... bị nước nhấn chìm”- bà Hồ Tâm nhà ở hẻm số 3 (đường An Thạnh 10, khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, TP.Thuận An) than.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hộ dân sống ở khu vực bị ngập đã di tản đến nơi an toàn để tạm cư vì nước ngập sâu hơn 1 mét, không còn chỗ ngủ và nơi giải quyết vệ sinh cá nhân.

“Tạm thời gia đình tôi chuyển đến nhà người thân ở nhờ, chờ nước rút rồi về. Sáng nay, tôi đưa con đi học bằng xuồng”- anh Nguyễn Phúc (xã An Sơn, TP.Thuận An) cho hay.

Lãnh đạo UBND TP.Thuận An cho biết, từ đêm 15/10, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc hỗ trợ người dân.

Ban chỉ đạo Phòng chống Thiên tai TP.Thuận An trực tiếp xuống hiện trường khảo sát tại khu vực sập cầu ở đường Vĩnh Phú 32 (phường Vĩnh Phú) và các tuyến hẻm ngập nặng thuộc phường An Thạnh và xã An Sơn nhằm chỉ đạo ngay giải pháp khắc phục giúp người dân.

Một chiếc cầu sắt ở đường Vĩnh Phú 32 (phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An) bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Video người dân chèo xuồng trên đường ở Bình Dương sau mưa lớn

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]