Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc ngày nắng, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (16/10) đến ngày 17/10, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Từ ngày 18/10, một đợt không khí lạnh tràn về khiến thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa dông rải rác; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét về đêm và sáng.

Ở Trung Bộ, ngày 16-17/10, ở phía Bắc có mưa rải rác; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-250mm, có nơi trên 400mm; riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 250-450mm, có nơi trên 700mm. Từ ngày 18/10, mưa có xu hướng dịch lên phía Bắc.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần ban ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng, chiều tối đến tối có nơi mưa vừa, mưa to.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]