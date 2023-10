Lực lượng Công an trắng đêm dầm mưa, làm “cọc tiêu sống” trên QL1A

Do mưa lớn xối xả liên tục mấy ngày qua nên từ khoảng 22h tối 15/10 đến gần 9h sáng 16/10, một số đoạn trên tuyến QL1A từ Km987+500-Km988+650 qua xã Bình An, huyện Thăng Bình và Tam An, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), nước lũ qua đường, ngập sâu trung bình 0,2m khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Cán bộ CSGT Quảng Nam làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo ATGT khu vực QL1A bị ngập lụt trong đêm 15/10.

CSGT làm "cọc tiêu sống" ở đoạn ngập lụt trên QL1A.

Trước thực tế đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng, xuyên đêm làm “cọc tiêu sống” để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện qua lại, nhất là phương tiện xe máy nhằm đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.

Tại Ninh Thuận, sau một đêm dầm mình trong lũ lụt, đến sáng nay (16/10), hơn 50 CBCS Công an thị trấn Tân Sơn và Công an huyện Ninh Sơn trở về đơn vị trong tình trạng ướt sũng quần áo, nhưng trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc khi đã kịp thời giúp dân di dời nhiều tài sản trong đêm tối.

CBCS Công an giúp dân thị trấn Tân Sơn di dời tài sản khi lũ lụt tràn vào nhà

Trước đó vào khoảng 21h tối15/10, những cơn mưa lớn từ phía thượng nguồn đổ ập xuống các con suối, tràn nhanh vào những khu dân cư ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, mực nước dâng cao và chảy xiết khiến cho nhiều khu phố lụt cục bộ.

Ngay trong đêm, Công an huyện Ninh Sơn và Công an thị trấn Tân Sơn đã huy động hơn 50 CBCS thường trực ngày chủ nhật, khẩn trương tiếp cận những vùng trũng thấp, mực nước đang dâng cao để giúp cho hơn 20 gia đình di dời tài sản.

Anh Nguyễn Hoàng Minh Viễn (SN 1990, trú ở khu phố 7, thị trấn Tân Sơn) bày tỏ: “Đang giữa đêm tối, lũ lụt ập đến bất ngờ, trong lúc nhiều người còn đang lúng túng không kịp trở tay, thì lực lượng Công an đã kịp thời có mặt giúp dân. Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh CBCS Công an dầm mình trong lũ lụt để hỗ trợ người dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ”.

Công an huyện Ninh Sơn giúp dân di dời xe máy ra khỏi nơi lũ lụt đang dâng cao, chảy xiết.

Còn Đại úy Ninh Thế Dân, Phó trưởng Công an thị trấn Tân Sơn chia sẻ: “Giúp dân trong lũ lụt không chỉ là tấm lòng và tình cảm, mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ CAND. Từ những hoạt động như thế này và nhiều hoạt động xã hội khác, chúng tôi nỗ lực tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân về hình ảnh người chiến sĩ CAND”.

