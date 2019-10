Người bị "anh Chí" bảo kê đe dọa khi đăng video tố CSGT Vĩnh Phúc kể gì?

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Khẳng định bản thân không vi phạm giao thông và đã đăng tải đoạn video nội dung làm việc với CSGT lên trên mạng nhưng anh Q lại bị đe dọa.

Hình ảnh CSGT Vĩnh Phúc được anh Q quay chụp khi đang làm việc với mình

Sáng 7/10, thông tin với PV Báo Giao thông, anh V.V.Q (SN 1989, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, anh đang bị một đối tượng tên Chí (người cùng địa phương) tự xưng là "người bảo kê tuyến đường" gọi điện đe dọa, gây áp lực để xóa đoạn clip đã được anh đăng lên trang facebook cá nhân khi bị CSGT Vĩnh Phúc dừng xe máy kiểm tra giấy tờ ở khu vực cầu Liễn Sơn dù khẳng định không vi phạm luật.

"Tôi đã gửi đơn đến Thanh tra Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Lập Thạch để phản ánh vụ việc", anh Q nói.

Kể lại vụ việc của mình, anh Q cho biết, vào khoảng 10h35 ngày 2/10/2019, anh điều khiển xe máy trên quốc lộ 2C hướng từ xã Thái Hòa (huyện Lập Thạch) qua cầu Liễn Sơn (xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch) đi TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Đến cầu Liễn Sơn, anh bị thượng úy Nguyễn Văn Trường thuộc tổ CSGT tỉnh Vĩnh Phúc ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi không xi nhan khi rẽ phải. Lúc này, anh Q. nói rằng không vi phạm luật vì đường đó không yêu cầu xi nhan khi rẽ phải thì thượng úy Nguyễn Văn Trường chuyển sang kiểm tra giấy tờ cá nhân.

Anh Q. khẳng định thời điểm kiểm tra anh mang đầy đủ giấy tờ, không uống rượu bia, không vi phạm luật giao thông.

Sau hồi tranh cãi, anh Q dắt xe máy vào trong và kể với đội trưởng CSGT ở đó rằng thường xuyên bị thổi phạt khi qua đây dù không mắc lỗi, gây mất thời gian và ảnh hưởng tới công việc của mình.

Khi anh Q. đang quay lại đoạn video cuộc làm việc, một cán bộ CSGT đề nghị anh dừng quay clip và nói chuyện kiểu “tình thân mến thương”.

Bức xúc vì bị cản trở khi không mắc lỗi, anh Q. đã yêu cầu các chiến sĩ chỉ ra lỗi sai phạm và lập biên bản lỗi sai (nếu có) để đi nộp phạt.

“Hai bên đôi co khá lâu, rồi sau đó tổ công tác không lập bất cứ biên bản nào và yêu cầu tôi đi, cho rằng tôi gây rối trật tự”, anh Q bức xúc.

Lúc 14h14 chiều 2/10, anh Q. đăng status trên facebook tố cáo CSGT Vĩnh Phúc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây cản trở người tham gia giao thông...

Đoạn video được đăng tải lên được vài tiếng đồng hồ thì anh Q nhận được cuộc gọi từ người lạ, tự xưng “anh Chí”, quản lý một chuỗi cửa hàng cầm đồ và là bảo kê tuyến quốc lộ và nhờ anh Q. gỡ bài đăng.

“Anh Chí đòi gặp tôi, nhờ tôi xóa video. Khi tôi nói đang ở xa, không gặp thì người này nói ý đe dọa “gặp em thì dễ thôi, sớm hay muộn,...”, anh Q. cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng phòng CSGT Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đã yêu cầu tổ công tác kể trên làm giải trình.

Về câu hỏi "anh Chí" - "người bảo kê" là ai, vị Trưởng phòng cho biết đang xác minh.