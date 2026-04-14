Người bán vé số mất 9 triệu đồng vì... nhầm kết quả trúng thưởng

Ngày 14-4, bà N.T.H (60 tuổi, ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tìm liên hệ để xin lại 9 triệu đồng đã trả thưởng nhầm cho khách nhưng chưa được.

Theo bà H. ngày 12-4, bà nhận được điện thoại của một khách quen thông báo 3 tờ vé số số 59034, xổ số Bình Định mở thưởng ngày 9-4, đã trúng giải tư. Vì là khách quen nên khi gặp bà H. đã lấy tờ dò kết quả ra đối chiếu chính xác và đồng ý đổi thưởng với mức 9 triệu đồng/3 tờ vé số (3 triệu đồng/tờ).

Sau đó, bà H. phát hiện kết quả vé số bị in nhầm, số trúng giải là dãy số 09034 chứ không phải dãy số 59034. Theo bà H. tờ kết quả in số 59034 do đại lý in từ trên mạng ra nên bị sai khiến bà đối chiếu, trả thưởng nhầm cho khách hàng.

Do đại lý in nhầm kết quả từ trang mạng, người bán vé số ở Đắk Lắk đổi thưởng nhầm mất 9 triệu đồng

Có tổng cộng 30 tờ vé số dãy số 05934 của xổ số Bình Định được phát hành trên địa bàn Đắk Lắk. Sau vụ việc của bản thân, bà H. đã nhờ người đăng thông tin vụ việc lên mạng xã hội cảnh báo những người bán vé số khác không đổi thưởng đối với dãy số nêu trên.

Theo bà H. sau khi phát hiện dãy số bị nhầm lẫn, bà đã nhiều lần liên hệ với vị "khách quen" nói rõ sự việc, xin lại số tiền 9 triệu đồng đã đổi thưởng nhưng không được vì "đã tiêu hết". Hiện bà H đang chờ thêm phản hồi từ khách hàng. Trường hợp khách nhất quyết không trả lại tiền, bà sẽ trao đổi để nhờ đại lý hỗ trợ.

"Chồng tôi mới mất được 2 tháng, bản thân đang ở trọ, hoàn cảnh khó khăn nên nghe khách từ chối trả lại tiền thì chỉ biết khóc và cầu mong họ thấu hiểu, thông cảm mà trả lại tiền nhưng không được"- bà H nói và cho biết chưa biết lấy tiền đâu để bù cho đại lý.

Liên quan vụ việc, bà C, chủ đại lý vé số TA - nơi bà H. nhờ xuất tiền đổi thưởng - cho biết các đại lý thường xuyên lấy kết quả từ website M.N để in ra rồi đưa cho người bán vé số dạo. Tuy nhiên, lần này trang đã dẫn sai kết quả giải tư của xổ số Bình Định nên dẫn đến vụ việc hy hữu nói trên, gây thiệt thòi cho đại lý và người bán vé số.

Ngoài trường hợp của bà H., ông V.N.P - chủ một đại lý vé số ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cũng đổi ba tờ vé số cùng dãy số 05934 của xổ số Bình Định cho khách và mất 9 triệu đồng. Sau khi phát hiện, ông đã liên hệ với người đến đổi giải thưởng xin lại 50% tiền nhưng cũng bị từ chối.